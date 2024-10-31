Нові подробиці із життя сина Баканова, який служить у СБУ: рідкісні фото

В око інший стиль життя Лазаренка

Колишній глава Служби безпеки України, який став фігурантом кримінальних справ, Іван Баканов ще на початку повномасштабного вторгнення міг влаштувати свого сина Артура Лазаренка на службу до себе у відомство. Ексглава розповідає про любов сина до військової справи, однак на фото за 2017- 2019 рік впадає в око інший стиль життя Лазаренка.

Про цікаву кар'єру сина Баканова йдеться в розслідуванні "Української правди". Варто зазначити, що інформацію про працевлаштування Артура Лазаренка також підтвердили джерела "Телеграфу" в СБУ.

Подробиці

Як з'ясували журналісти, Артур Лазаренко, який носить прізвище матері, став лейтенантом і наразі служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ, де курує роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Показово, що сам Артур Лазаренко ухилився від розмови з журналістами, відмовившись розповідати про деталі свого працевлаштування та посадові обов'язки. Іван Баканов також спочатку не виявляв бажання коментувати цю інформацію.

Пізніше ексочільник СБУ уточнив, що його син з дитинства планував військову кар'єру. За словами Баканова, Артур навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна і з березня 2022 року приєднався до лав ЗСУ, виконуючи складні службові завдання у зоні бойових дій.

В офіційному коментарі СБУ підтвердила факт прийняття Лазаренка на військову службу 21 березня 2022 року, коли Іван Баканов очолював відомство. У відомстві наголосили, що звільнення військовослужбовців під час воєнного стану можливе лише за чітко визначених законом обставин.

Чим же Лазаренко займався до служби в СБУ?

Насправді про це мало що відомо. Та "Телеграф" отримав кілька фото зі сторінки в соцмережах, які стосуються його діяльності ще до того, як він нібито почав займатись військовою кар'єрою. На кількох світлинах Артур Лазаренко позує зі знаменитостями — зокрема, Євгеном Кошовим, Володимиром Зеленським, Мікою Фаталовим.

Знімки, ймовірно, зроблені під час зйомок серіалу "Слуга народу-2".

Крім того, під однією зі світлин Артур розповідає, що був учасником міжнародної нафтогазової конференції.

І ще кілька фото з життя Артура Лазаренка:

Можна підсумувати, що на старих світлинах Артура, які опинилися у нашому розпорядженні, "будівництво військової кар'єри", про яке говорить Баканов, ніяк не відбилося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що колишній очільник СБУ Іван Баканов став фігурантом кримінальних справ. У 2023 році експосадовця звинувачували у провалі роботи СБУ перед початком повномасштабного вторгнення РФ та на початковому його етапі.