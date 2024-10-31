Смерть розгулювала Дніпром. Як чоловік не на жарт налякав городян (відео)

Чоловік у костюмі Смерті та з косою в руках ходив вулицями Дніпра

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі відзначають Хелловін. Не стала винятком і Україна: у Дніпрі чоловік одягнувся у костюм Смерті, взяв декоративну косу до рук та вийшов на вулиці міста.

Відео опубліковано у дніпровських Telegram-каналах. На кадрах видно, як чоловік розгулює у костюмі Смерті Слобожанським проспектом Дніпра.

"Як думаєте, куди прямує? Пишіть у коментарях, автор найзалайканішого комента отримає від мене "грошей на каву" ", — підписано даний ролик.

Цей випадок активно обговорюють у коментарях користувачі. Думка з цього приводу розділилася: одним цей "перформанс" сподобався, інші вважають його негідним в умовах повномасштабної війни, щоденних російських обстрілів та загибелі людей у різних регіонах України.

Водночас, деякі згадали про свято Хелловін. Були серед коментаторів і ті, хто жартома заявив про "нову форму ТЦК".

"До Філатова (міський голова Дніпра — Ред.) рухається", "До Путіна в Кремль", "Нехай до депутатів йде, я на таксі йому скину", "У людей душу забрати", "По лікарнях може ходити", "Пішов працювати в ТЦК", "Маскується від ТЦК", "У міськраду пішов", — так відреагували користувачі мережі в коментарях до відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що категорично не можна робити у свято Хелловін у 2024 році.