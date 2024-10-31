Прийшли Порошенко, Кличко, Тимошенко: у Києві попрощались з нардепом "Голосу" (фото)

Його труну усипали червоними трояндами

У четвер, 31 жовтня, у Києві попрощалися з народним депутатом від "Голосу" Олегом Макаровим. Він помер 29 жовтня 2024 року.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Макарову було 59 років.

"Провели в останню путь нашого колегу, народного депутата України Олега Макарова. Ми пам’ятатимемо його як людину високих моральних принципів, справжнього професіонала і патріота своєї країни", — написала пресслужба.

Прощання з нардепом відбулось у ритуальному залі клініки Феофанія в столиці України. На подію приїхало багато народних депутатів, зокрема, речник ВР Руслан Стефанчук, експрезидент Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, ексміністр оборони Олексій Резніков, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Також на фото, які публікують у мережі видно, що на похорон зібралось багато близьких, родичів, друзів та громадян. Труна Макарова була усипана червоними трояндами, а близькі та знайомі ледь стримували сльози.

Нагадаємо, що Макаров за час своєї діяльності обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Він помер від важкої хвороби, у мережі подейкують, що йдеться про онкологію.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може зайняти місце Олега Макарова в Раді і що про цю людину відомо.