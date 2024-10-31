"Потрібно розраховувати на...": керівник ДТЕК відверто розповів про стан української енергетики

Виділені на відновлення гроші були власними коштами компанії

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук озвучив свої прогнози щодо роботи енергосистеми цієї зими. Компанія спрямувала близько 110 мільйонів доларів на відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетичної інфраструктури і станом на жовтень 2024 року вдалося відновити приблизно 60% генеруючих потужностей.

Про це Сахарук розповів в коментарі виданню "Телеграф". Він також зауважив, що виділені на відновлення гроші були власними коштами компанії. Частка міжнародної допомоги у відбудові становить лише 5-7%, що пов'язано з повільними бюрократичними процесами у країнах-партнерах.

— Скажіть, будь ласка, навесні, коли були жорсткі удари по енергетиці, ви казали, що до жовтня 60-70% генерації буде повернуто. Все ж таки це сталося. Який відсоток?

— 60% точно.

— Які кошти на це пішли?

— Великі кошти. Об'єднаний бюджет десь 110 мільйонів доларів. Це власні кошти компанії.

— А яка частка допомоги наших партнерів? Чи є вона взагалі?

— Вона є і ми вдячні за будь-яку допомогу. Велику, маленьку… Але, якщо говорити про підготовку до цієї зими, то частка, яка надійшла, вона невелика. Вона невелика, тому можна вимірювати там у 5-7%.

— Чому так мало?

— Тому що процеси працюють трохи повільніше, ніж мають працювати. З погляду процедур виділення, закупівлі, тендерів. Їх потрібно трохи змінювати, пришвидшувати, щоб швидше працювало. Але цього поки що не сталося, на жаль.

— Скажіть, будь ласка, а зараз прогноз на зиму трохи більш оптимістичний?

— Він такий, як є. Як був раніше, як напевне буде через деякий час. Це залежить від того, наскільки ефективно буде працювати протиповітряна оборона. І це є ключовою історією для того, щоб енергетика змогла стабільно працювати. Навіть в тому стані неповністю відновленому, у якому вона зараз є.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

— Скажіть, ви казали, і ця заява ваша розійшлася дуже по ЗМІ, що українцям тієї зими варто розраховувати на себе. Могли б трохи розшифрувати, як саме, що маєте на увазі? Що робити українцям, щоб допомогти нашій енергетиці?

— Потрібно розраховувати перш за все на тих людей, які працюють для того, щоб відновити зруйновану енергетику і підготувати її до зими. Забезпечити видобуток газу, вугілля і ремонт мереж і генерації. А щодо кожного, то тут люди вже напевне за два роки дуже сильно підготувалися. Встановили генератори, купили батареї і багато чого. Україна, напевне, найсильніше готова до будь-яких блекаутів, які можуть бути.

— Щодо повернення графіків, коли на це чекати?

— Я не можу сказати, тому що, якщо ситуація буде така, як зараз, то, в принципі, ми до графіків і не повернемось.

— Можемо всю зиму так пройти, якщо без обстрілів, так?

— Можемо так пройти… Ось такий великий дисклеймер, що якщо ми зможемо ефективно захистити, з погляду протиповітряної оборони наші об'єкти, такі як генерація, передача [електроенергії]. Це, звичайно, така дуже важлива компонента для того, щоб пройти зиму без відключень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що загалом українська енергетика готова до зими. Зниження температури не є аж настільки критичним для української енергосистеми, проте російські обстріли можуть її неабияк дестабілізувати.