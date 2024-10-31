"У розшуку буде пів України": адвокат Роман Сімутін про зміни в мобілізації

ТЦК, Нацполіція та СБУ отримали доступ до єдиної бази — що це означає

Днями Кабмін затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку. Основним нововведенням є те, що тепер ТЦК, СБУ, розвідка та поліція матимуть єдину систему, що дасть змогу швидко обмінюватись даними.

Про порушників військового обліку інформація відображатиметься практично миттєво. Що зміниться для військовозобов’язаних і чого очікувати громадянам, "Телеграф" запитав в адвоката Романа Сімутіна.

— Яку інформацію ТЦК та поліція зможе отримати на свої планшети під час зупинки людини і перевірки документів?

Абсолютно всю інформацію, яка стосується військовозобов’язаних. Відстрочка, розшук тощо. Але найбільше вони будуть вносити туди інформацію про розшук. Наприклад, якщо ТЦК вирішило цю людину оголосити у розшук, то інформація з’явиться в базі миттєво.

— Чи будуть мати право ТЦК та поліція на основі цієї інформації затримати людину та доставляти її до військкоматів?

Насправді ТЦК не мають права затримати людину. Інформація про розшук в цих базах даних — більше психологічна. На підставі чого в розшук? Повинні бути докази. А база "Оберіг" та бази спецслужб — це не є докази. Якщо людина вчинила правопорушення, то має бути винесена постанова. Тоді має бути її номер, серія, коли і ким винесена.

А ця інформація про так званий "розшук" автоматично ставиться в базі, коли не прийшов по повістці.

— А якщо водія зупинять на блокпості чи просто на вулиці, то можуть обмежити право керування?

Ні, щодо цього пункту змін немає змін. Для цього, як і раніше, потрібне рішення суду.

— Що дадуть ці нововведення?

Насамперед це психологічний ефект для того, щоб не порушувати правил військового обліку і не потрапити у так званий розшук. Бо люди ж не розуміють, що означає, що вас подали у розшук, і так пів України буде "у розшуку".

— Що робити в ситуації, коли правоохоронці намагаються затримати за ніби то порушення правил обліку? Як довести, що цей розшук не є законним? Що відповідати?

Відповідати, що база "Оберіг", "Армор" і подібні не є доказом. Вони будуть казати, що затримують за вчинення правопорушення. Якого правопорушення? Повинна бути постанова. В інших випадках підстав для затримання не може бути.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що Міністерство оборони України пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію.