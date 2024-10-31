Війська КНДР, план Перемоги та можливість територіальних поступок - головне з інтерв'ю Зеленського

Коротко про важливе

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS під час якого зробив низку важливих заяв. Він розповів про військових з КНДР у Росії, окреслив чітку позицію щодо можливих мирних переговорів із Москвою, а також анонсував звернення до Південної Кореї із запитом про надання зброї.

Президент із упевненістю заявив про те, щобажання РФ "застосувати" у війні проти України військових із КНДР становить загрозу не тільки для нашої держави, а й для всього Азіатського регіону. "Телеграф" зібрав для читачів найважливіші тези з інтерв’ю Зеленського.

Що сказав президент України під час розмови із журналісткою південнокорейського телеканалу KBS:

Зараз у підготовчому таборі в РФ перебувають 3 тисячі військових із КНДР, і їхня кількість найближчим часом може зрости до 12 тисяч. Крім цього, ведуться переговори про залучення інженерних військ і цивільних фахівців для роботи на російських військових заводах.

Путін перевіряє, як Захід, НАТО і Південна Корея реагуватимуть на участь військ КНДР у війні проти України. Якщо реакція буде слабкою, то РФ залучатиме ще більше північнокорейських військових. Так було з Кримом 10 років тому.

Залучення військових з КНДР є спробою Путіна уникнути додаткової мобілізації в Росії.

Після вступу північнокорейських військових у війну Україна може подати запит на арешт Кім Чен Ина до Міжнародного кримінального суду. Як це було з Путіним.

Україна офіційно звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу. Йдеться про артилерію, системи ППО і не тільки.

Якщо Трамп у разі перемоги захоче завершити війну, змусивши Україну поступитися своїми територіями, то в нього нічого не вийде.

План Перемоги створено для посилення позиції України. І із сильних позицій Україна готова до дипломатії. Дипломатія — це означає той чи інший формат переговорів.

Україна запропонувала саміт миру та свою формулу, до якої готова приєднати пропозиції інших країн.

Перемога — це коли Україна і весь світ змушує Росію закінчити війну дипломатією, а не через втрати. Справедливий мир шляхом дипломатії – це перемога, це дуже важливо.

План Перемоги хоч і є амбітним для України, але для країн світу в ньому "нічого такого зайвого немає, чим вони не могли б поділитися і просто нам допомогти. Там немає жодних перебільшень".

Україна готова використовувати Курську операцію при закінченні війни, дипломатичних кроках чи військових тактичних кроках на полі бою, якщо це матиме впливовий ефект.

Нагадаємо, вперше про відправлення північнокорейських військ до Росії ЗМІ заговорили на початку жовтня. Тоді Сили оборони України завдали удару по військовому об’єкту російських окупантів біля тимчасово окупованого Донецька — повідомлялося про загибель 20 військовослужбовців. Також ЗСУ могли знищити шістьох офіцерів Північної Кореї.

Далі російський "президент" Володимир Путін вніс до Держдуми проект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Про перекидання північнокорейських солдатів до Росії тоді заговорили і військові Південної Кореї, але у США спочатку не підтверджували цю інформацію.

Лише 23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність північнокорейських військ у Росії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський сказав, скільки солдатів з КНДР готові взяти участь у війні проти України.