Як зміняться пенсії з 1 листопада в Україні та кому чекати надбавки

Деякі пенсіонери можуть отримати понад 500 грн надбавки

Уже з 1 листопада в Україні відбудеться кілька важливих змін, про які слід знати. Одна з них — збільшення пенсії, але воно торкнеться не усіх.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Зростуть пенсії та ціни на електрику, але не для всіх: що зміниться для українців з 1 листопада". Зазначається, що підвищення пенсійних виплат цього разу пов'язане з віковою надбавкою.

Пенсії збільшаться у тих пенсіонерів, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Але надбавку вони отримають за умови, що їхня пенсія не перевищувала 10 340,35 грн.

Мова про наступні надбавки:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

До того ж певні категорії пенсіонерів отримають збільшену грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці кошти платять пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської).

Додаткова грошову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:

отримують пенсію меншу за 3 250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (їх перелік визначено наказом № 309);

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Зауважимо, що сума виплати дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз. Зазвичай, ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. Тому спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно.

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