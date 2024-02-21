Боротьба була лише у другому сеті: Світоліна програла Свьонтек (відео)

У першому сеті Еліна взяла лише один гейм

У Дубаї (ОАЕ) завершився матч третього раунду тенісного турніру категорії WTA 1000, в якому українка Еліна Сівтоліна протистояла першій ракетці світу Ізі Свьонтек із Польщі. Особливої боротьби у цій грі, на жаль, не вийшло.

Українка програла з рахунком 1:6, 4:6, повідомляє "Телеграф".

Еліна віддала перший сет лише за 23 хвилини, встигнувши виграти лише один гейм. Суперниця буквально "пройшлася кактом" українкою, перевершуючи її і в силі ударів, і в точності. Світоліна мала великий відсоток невимушених помилок, тоді як більшість м’ячів після ударів Свєнтек лягали точно в корт або лінію.

У другому сеті, Іга швидко зробила брейк і довгий час тримала перевагу. Але за рахунку 4:3 несподівано програла гейм на своїй подачі і дозволила українці зрівняти рахунок. Втім, тут же польська тенісистка зробив зворотній брейк — 5:4. У наступному геймі на своїй подачі Свьонтек у боротьбі таки "дотиснула" суперницю, оформивши перемогу в матчі.

Раніше повідомляли, що українки блискуче виступили на Australian Open. Стало відомо, скільки заробили Світоліна, Ястремська та інші.