Умер знаменитый португальский тренер по прозвищу "Король Артур"

Артур Жорже скончался в возрасте 78 лет.

Португальский тренер Артур Жорже скончался в четверг, 22 февраля. Титулованный наставник скончался после продолжительной болезни.

Семья бывшего тренера сообщила об этом в своем заявлении, которое публикует L'Equipe: "С глубокой печалью семья Артура Жоржи Браги де Мело Тейшейры сообщает о его смерти сегодня утром в Лиссабоне после продолжительной болезни. Он умер мирно, в окружении самых близких ему людей".

Бывший нападающий "Порту", "Бенфики" и "Белененсеша", Артур Жоржи, которому 13 февраля исполнилось 78 лет, сделал долгую и успешную карьеру тренера, в том числе дважды работал в "Пари-Сен-Жермен" (1991-1994 и 1998-99), "Порту" (1984-1987 и 1989-1991), "Расинге" (1987-1989), "Бенфике" (1994-95) и сборной Португалии (1996-97). Его тренерская карьера также включает в себя две работы в Саудовской Аравии — с 1999 по 2001 год в команде "Аль-Наср" и затем в "Аль-Хиляль", а также работу в России (ЦСКА, 2003-04) и руководство сборной Камеруне (2004-2006).

Артур Жорже выиграл Кубок чемпионов в 1987 году с "Порту" благодаря блестящему голу Рабаха Маджера (2:1 против "Баварии"). Португальский тренер также выиграл Кубок Франции в 1993 году и Чемпионат Франции в 1994 году в качестве тренера ПСЖ. В 2015-м году он завершил тренерскую карьеру, уйдя с поста наставника "МК Алжир".

Финал Кубка европейских чемпионов-1987 "Порту" - "Бавария"

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