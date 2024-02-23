УПЛ повертається: наплив іноземців та поява глядачів на трибунах

Футболісти їдуть до українських клубів навіть із благополучних європейських країн.

У п’ятницю, 23 лютого, відновлюється чемпіонат України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. 16 найсильніших колективів країни продовжать боротьбу за чемпіонство, медалі першості та місця в єврокубках, а також визначення аутсайдерів, які покинуть елітний дивізіон, або боротимуться за місце в УПЛ у перехідних матчах.

Сьогодні відбудеться матч у Ковалівці (Київська обл.), де черкаський ЛНЗ у ролі господарів прийматиме лідера турнірної таблиці "Кривбас" із Кривого Рогу. Інші матчі відбудуться 25-26 лютого, у неділю-понеділок. 24 лютого, у другу роковину повномасштабного вторгнення матчі не проводитимуться. При цьому, ігри вчасно проведуть усі команди, включаючи фактичних лідерів таблиці "Дніпро-1" та "Полісся", що йдуть майже врівень з "Кривбасом", та "тіньових" лідерів (за втраченими очками) "Шахтар" та "Динамо", які провели на 2-3 ігри менше та займають у поточній таблиці 4-5 місця.

Дотримуватись ритмічності календаря

При цьому у весняній частині чемпіонату вже практично не буде перенесення матчів, викликаних об’єктивними причинами. Хіба що, якийсь форс-мажор, пов’язаний із воєнним часом. Нагадаємо, що більшість матчів восени було перенесено через виступ провідних українських клубів у єврокубках. Переносилися матчі з цієї причини й у мирний час, а зараз ця проблема постала перед клубами набагато гостріше. Адже для того, щоб потрапити навіть на умовно домашній матч єврокубків, командам необхідно було доїхати до найближчого польського (словацького, румунського) аеропорту автобусом. І лише потім добиратися до місця проведення гри.

Але тепер таких питань, на жаль, не виникне. Донецький "Шахтар" був єдиною командою, яка пробилася у весняну частину єврокубків, а напередодні, після матчу у відповідь стикового раунду плей-офф Ліги Європи вибула з єврокубків і вона. Так, можуть бути форс-мажори у вигляді тривалих тривог, через які, наприклад, перенесли матч "Минай" — "Динамо", що так і не відбувся в селі поблизу Ужгорода 1 грудня, у рамках 16-го туру. Але, загалом календар тепер має стати більш ритмічним, а після проведення пропущених матчів і таблиця набуде реального вигляду, що повністю відображатиме, реальність.

Уже цього 18-го туру відбудуться всі матчі, включаючи гру "Олександрія" — "Шахтар". Донецька команда вже дорогою з Марселя до Польщі, де пересяде на автобус і повернеться в Україну. І вболівальники тепер мають набагато більше приводів для обговорення внутрішнього чемпіонату.

Нагадаємо, що наступного сезону 2024/25 в України залишається представництво у 5 клубів завдяки 14-му місцю у рейтингу минулого року. Дві команди зіграють у Лізі чемпіонів, одна – у Лізі Європи, ще дві – у Лізі конференцій. І боротьба за місце у Топ-5, як і раніше, актуальна.

Невдача з французьким екс-грандом

Донецька команда вже провела перші два офіційні матчі у 2024-му році, та й у таблиці вона є "тіньовим" лідером, за втраченими очками. Такі ж показники у київського "Динамо", але всі ми чудово пам’ятаємо, як восени на столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, "гірники" виграли у гостьовому українському "класико" з рахунком 1:0.

У тій же частині сезону "гірники" посіли 3 місце за підсумками групового турніру Ліги чемпіонів, пробившись у плей-офф другої за значимістю Ліги Європи. Але здолати колишнього французького гранда – "Марсель" — українській команді все ж таки не вдалося. Яскрава кінціка, яка відбулася в першому матчі (2:2), була змінена повним домінуванням "Марселя" у другому таймі другого та вирішального матчу – 3:1. І навіть незважаючи на те, що гірники відкрили рахунок у грі у відповідь, вони вибули з єврокубків і тепер повністю можуть зосередитися на внутрішній арені.

Варто визнати, що чемпіон України все ще перебуває у "зимовій сплячці", а помилок під щільним пресингом суперника припускає навіть лідер і капітан команди, досвідчений Тарас Степаненко. Що вже говорити про решту…

Наплив іноземців

У зимове міжсезоння гірники виявили активність на трансферному ринку, придбавши не лише Луку Лацабідзе з тбіліського "Динамо", а й дует бразильських легіонерів – Кевіна з "Палмейрасу" та Марлона Гомеса з "Васко да Гама". Таким чином, гірники намагаються продовжити те, що клуб робив до війни – купувати "зірочок" у Південній Америці, вирощувати з них зірок на полях єврокубків, а потім вдало перепродавати. Діяти так, ніби немає жодної війни, а ракети та шахеди не літають ночами над містами і не потрапляють, зокрема, до житлових будинків. І варто сказати, що дедалі більше легіонерів готові приїхати до України.

Окрім пари бразильських півзахисників, які перейшли до "Шахтаря", ще один бразилець перейшов у житомирське "Полісся" — Таллес Коста із "Сан-Паулу". До речі, команда Юрія Калитвинцева поповнилася не лише одним бразильцем. В Україну, до Житомира, ризикнули переїхати капітан збірної Конго (U-23) Боррель Томандзото та… французький легіонер Яссін Фортюн, який ще восени грав у чемпіонаті Швейцарії. Ну і не варто забувати про Венделла Габріела, який перейшов у "Полісся" з "Дніпра-1". Також, говорячи про "Полісся", не можна не помітити підписання клубом гравця збірної України Богдана Михайличенка, який повернувся до країни, перейшовши до житомирського клубу з хорватського "Динамо" (Загреб).

Нарешті, до "Кривбасу" перейшли португалець Рафаель Бандейра, який колись виступав в італійському "Ювентусі" і француз Натаніель Сантіні, який раніше грав у швейцарському "Сьоні".

І лише "Дніпро-1" та "Динамо" на цьому тлі явно скромничають. "Дніпряни" цієї зими обмежилися орендою у "Шахтаря" Олега Очеретька. Кияни ж, у свою чергу, дозаявили на другу частину сезону. сім вихованців з клубної академії. Так, закінчилася оренда у Джастіна Лонвейка ("Андерлехт") і "Жерсона Родрігеша ("Сівасспор"), але обидва легіонери відразу знайшли собі новий притулок в Європі — "Фортуні" з Сіттарда і "Словані", відповідно.

Підписали іноземних легіонерів практично всі клуби, а виняток склали лише "Мінай" та столична "Оболонь". При цьому село під Ужгородом входить до регіону, який жодного разу не зазнавав обстрілів, а комендантська година на Закарпатті відсутня як така. Але, мабуть, скромні можливості клубу не спокушають іноземних футболістів.

Повернення вболівальників

Ще в грудні стало відомо, що запущено механізм повернення вболівальників на трибуни – вперше після початку повномасштабної війни. І 15 лютого стало відомо, що рівненський "Верес" став першим клубом УПЛ, який одержав дозвіл на присутність глядачів на арені під час матчу.

Президент народного клубу "Верес" Іван Надєїн тоді зазначив: "Буде відкритий продаж квитків. Буде можливість попереднього придбання. Це 1200–1300 глядачів. Відповідно до місткості укриттів та відповідно до вимог безпеки. Концерти, спектаклі, кінопокази – проходять. Існує сигнал повітряної тривоги, є укриття у пішій доступності, розроблені протоколи безпеки. Війна – можливо надовго. А футбол – це життя, він об’єднує регіони”.

Також відомо, що чинний чемпіон України донецький "Шахтар", який грає домашні матчі чемпіонату на "Арені Львів", допускатиме 500-800 глядачів. Київське "Динамо" поки не має дозволу, але теоретично може допускати по 2000 уболівальників на стадіон ім. Лобановського, як і "Чорноморець", який грає свої матчі в Одесі. А лідер Першої ліги "Карпати" зможе допускати до 3000 уболівальників на домашні матчі на стадіоні "Україна".

Водночас, "Дніпро-1" поки не планує проводити матчі з уболівальниками на трибунах. Причиною цього є часті тривоги та обстріли міста.

Де дивитись?

Напередодні з’явився список платформ, на яких транслюватимуть матчі чемпіонату України з футболу. Трансляції УПЛ, зокрема, доступні на sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA та Ланет.TV. Кожна із цих платформ покриває всю територію України.

А ось MEGOGO у цьому списку немає. І трансляції матчів найближчого, 18-го туру УПЛ вже точно не можна буде переглянути на популярній ОТТ-платформі.