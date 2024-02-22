У "Динамо" велике поповнення: клуб вніс у заявку одразу 7 нових футболістів

Другу частину сезону "Динамо" розпочне матчем із "Металістом 1925"

Київське "Динамо" значно розширило заявку на другу половину сезону в Україні. До неї внесли одразу сім нових імен.

Про це повідомили на офіційному сайті столичної команди. Заявку на другу частину Прем’єр-ліги було оновлено 21 лютого.

Зокрема, у другій частині сезону за "Динамо" зможуть зіграти захисники Дем’ян Третяк, Олексій Рибак та Даніель Дехтяр, а також півзахисники Іван Андрійко, Костянтин Губенко, Павло Люсін та Богдан Редушко.

Цікаво, що усі ці футболісти виступають за молодіжний склад "Динамо". Їх внесли до списку Б. Тепер вони доступні для тренерського штабу киян та на матчі чемпіонату України. При цьому вони також можуть виступати у чемпіонаті юнацьких команд.

У першому офіційному матчі 2024 року кияни зіграють із "Металістом 1925". Зустріч відбудеться 25 лютого.

За підсумками 14 турів київське "Динамо" має у своєму активі 28 очок. Наразі столична команда посідає п’яте місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на шість очок. При цьому у киян на три зіграні матчі менше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у другій частині сезону фанатам дозволили повернутися на трибуни на матчі УПЛ.