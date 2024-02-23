УПЛ возвращается: наплыв иностранцев и появление зрителей на трибунах

Футболисты едут в украинские клубы даже из благополучных европейских стран

В пятницу, 23 февраля, возобновляется чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. 16 сильнейших коллективов страны продолжат борьбу за чемпионство, медали первенства и места в еврокубках, а также определение аутсайдеров, тех кто покинет элитный дивизион, или будет бороться за место в УПЛ в переходных матчах.

Сегодня состоится матч в Ковалевке (Киевская обл.), где черкасский ЛНЗ в роли хозяев будет принимать лидера турнирной таблицы "Кривбасс" из Кривого Рога. Остальные матчи пройдут 25-26 февраля, в воскресенье-понедельник. 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения матчи проводиться не будут. При этом, игры вовремя проведут все команды, включая фактических лидеров таблицы "Днепр-1" и "Полесье", идущих почти вровень с "Кривбассом", и "теневых" лидеров (по потерянным очкам) "Шахтер" и "Динамо", которые провели на 2-3 игры меньше и занимают в текущей таблице 4-5 места.

Соблюдать ритмичность календаря

При этом, в весенней части чемпионата уже практически не будет переносов матчей, вызванных объективными причинами. Разве что, некий форс-мажор, связанный с военным временем. Напомним, что большинство матчей осенью были перенесены из-за выступление ведущих украинских клубов в еврокубках. Переносились матчи по этой причине и в мирное время, а сейчас эта проблема встала перед клубами гораздо острее. Ведь для того, чтобы попасть даже на условно домашний матч еврокубков командам необходимо было доехать до ближайшего польского (словацкого, румынского) аэропорта на автобусе. И только потом добираться к месту проведения игры.

Но теперь подобных вопросов, к сожалению, не возникнет. Донецкий "Шахтер" был единственной командой, которая пробилась в весеннюю часть еврокубков, а накануне, после ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы выбыла из еврокубков и она. Да, могут быт форс-мажоры в виде длительных тревог, из-за которой, например, перенесли матч "Минай" -"Динамо", так и не состоявшийся в селе близ Ужгорода 1 декабря, в рамках 16-го тура. Но, в целом календарь теперь должен стать более ритмичным, а после проведения пропущенных матчей и таблица приобретет реальный вид, отражающий, полностью отражающий реальность.

Уже в этом 18-м туре состоятся все матчи, включая игру "Александрия" — "Шахтер". Донецкая команда уже в пути из Марселя в Польшу, где пересядет на автобус и вернется в Украину. И у болельщиков теперь будет гораздо больше поводов для обсуждения внутреннего чемпионата.

Напомним, что в следующем сезоне 2024/25 у Украины остается представительство в 5 клубов благодаря 14-му месту в рейтинге прошлого года. Две команды сыграют в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, еще две – в Лиге конференций. И борьба за место в Топ-5 по-прежнему актуальна.

Неудача с французским экс-грандом

Донецкая команда уже провела первые два официальных матча в 2024-м году, да и в таблице она является "теневым" лидером, по потерянным очкам. Такие же показатели у киевского "Динамо", но все мы прекрасно помним, как осенью на столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, "горняки" выиграли в гостевом украинском "классико" со счетом 1:0.

В той же части сезона "горняки" заняли 3-е место по итогам группового турнира Лиги чемпионов, пробившись в плей-офф второй по значимости Лиги Европы. Но, одолеть бывшего французского гранда – "Марсель" — украинской команде все же не удалось. Яркая концовка, которая случилась в первом матче (2:2), была сменена полным доминированием "Марселя" во втором тайме второго и решающего матча – 3:1. И даже несмотря на то, что горняки открыли счет в ответной игре, они выбыли из еврокубков и теперь полностью могут сосредоточиться на внутренней арене.

Стоит признать, что чемпион Украины все еще находится в "зимней спячке", а ошибки под плотным прессингом соперника допускает даже лидер и капитан команды, многоопытный Тарас Степаненко. Что уж говорить об остальных…

Наплыв иностранцев

В зимнее межсезонье горняки проявили активность на трансферном рынке, приобретя не только Луку Лацабидзе из тбилисского "Динамо", но и дуэт бразильских легионеров – Кевина из "Палмейраса" и Марлона Гомеса из "Васко да Гама". Таким образом, горняки пытаются продолжить то, что клуб делал до войны – покупать "звездочек" в Южной Америке, взращивать из них звезд на полях еврокубков, а потом удачно перепродавать. Действовать так, словно нет никакой войны, а ракеты и шахеды не летают по ночам над городами и не попадают, в том числе, в жилые дома. И стоит сказать, что все больше легионеров готовы приехать в Украину.

Кроме пары бразильских полузащитников, перешедших в "Шахтер", еще один бразилец перешел в житомирское "Полесье" — Таллес Коста из "Сан-Паулу". Кстати, команда Юрия Калитвинцева пополнилась далеко не только одним бразильцем. В Украину, в Житомир, рискнули переехать капитан сборной Конго (U-23) Боррель Томандзото и… французский легионер Яссин Фортюн, который еще осенью играл в чемпионате Швейцарии. Ну и не стоит забывать про Венделла Габриэла, который перешел в "Полесье" из "Днепра-1". Кстати, говоря о "Полесье", нельзя не заметить подписание клубом игрока сборной Украины Богдана Михайличенко, который вернулся в страну, перейдя в житомирский клуб из хорватского "Динамо" (Загреб).

Наконец, в "Кривбасс" перешли португалец Рафаэль Бандейра, некогда выступавший в итальянском "Ювентусе" и француз Натаниэль Сантини, ранее игравший в швейцарском "Сьоне".

И только "Днепр-1" и "Динамо" на этом фоне явно скромничают. "Днепряне" этой зимой ограничились арендой у "Шахтера" Олега Очеретько. Киевляне же, в свою очередь, дозаявили на вторую часть сезона.. семь воспитанников из клубной академии. Да, закончилась аренда у Джастина Лонвейка ("Андерлехт") и "Жерсона Родригеша ("Сивасспор"), но оба легионера тут же нашли себе новое пристанище в Европе – "Фортуне" из Ситтарда и "Словане", соответственно.

Подписали иностранных легионеров практически все клубы, а исключение составили лишь "Минай" и столичная "Оболонь". При этом село под Ужгородом входит в регион, который ни разу не подвергался обстрелам, а комендантский час в Закарпатье отсутствует как таковой. Но, видимо, скромные возможности клуба не прельщают иностранных футболистов.

Возвращение болельщиков

Еще в декабре стало известно, что запущен механизм по возвращению болельщиков на трибуны – впервые после начала полномасштабной войны. И 15 февраля стало известно, что ровенский "Верес" стал первым клубом УПЛ, который получил разрешение на присутствие зрителей на арене во время матча.

Президент народного клуба "Верес" Иван Надеин года отметил: "Будет открыта продажа билетов. Будет возможность предварительного приобретения. Это 1200–1300 зрителей. В соответствии с вместимостью укрытий и в соответствии с требованиями безопасности. Концерты, спектакли, кинопоказы – проходят. Существует сигнал воздушной тревоги, есть укрытие в пешей доступности, разработаны протоколы безопасности. Война – возможно надолго. А футбол – это жизнь, он объединяет регионы".

Также известно, что действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер", который играет домашние матчи чемпионата на "Арене Львов", будет допускать 500–800 зрителей. Киевское "Динамо" пока не имеет разрешения, но, в теории, может допускать по 2000 болельщиков на стадион им. Лобановского, как и "Черноморец", играющий свои матчи в Одессе. А лидер Первой лиги "Карпаты" сможет допускать до 3000 болельщиков на домашние матчи, проходящие на стадионе "Украина".

Вместе с тем, "Днепр-1" пока не планирует проводить матчи с болельщиками на трибунах. Причиной тому являются частые тревоги и обстрелы города.

Где смотреть?

Накануне появился и список площадок, на которых будут транслировать матчи чемпионата Украины по футболу. Трансляции УПЛ, в частности, доступны на площадках sweet.tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA и Ланет.TV. Каждая из этих платформ покрывает всю территорию Украины.

А вот MEGOGO в этом списке нет. И трансляции матчей ближайшего, 18-го тура УПЛ уже точно нельзя будет посмотреть на популярной ОТТ-платформе.