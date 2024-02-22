"На це немає відповіді" Шевченко про відносини українських футбольних клубів із ТЦК

У Будинку футболу відбулася зустріч президента УАФ із керівниками клубів

У київському Будинку футболу відбулася зустріч президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка із керівниками клубів Прем’єр-ліги. На зустрічі було порушено тему взаємин українських футбольних функціонерів з ТЦК у рамках посилення мобілізації.

Розмова увійшла до режиму круглого столу, питання — відповіді — дискусії. І перший же спіч — від президента "Вереса" Івана Надєїна — зачепив надважливу тему, відносини клубів УПЛ і ТЦК, повідомляє ТаТоТаке.

Керівник рівненського клубу нагадав, що деякі клуби мають змогу бронювати гравців, інші – ні. І задався цілком логічним питанням: як привести це до ладу і до спільного знаменника?

Шевченко зізнався, що ефективного рішення станом зараз немає. "Я можу теж запитати: а що нам робити? На це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону (який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів зокрема). Хоча консультації з Мінмолодьспорту продовжуються регулярно".

Раніше повідомлялося, що українські футболісти їхали підписувати контракт із клубом і представники ТЦК вручили їм повістки.