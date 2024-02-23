Підуть по стопах Кабаєвої? Сестри-гімнастки пішли зі спорту заради "державної роботи"

Спортсменки вже допомагали російській владі

У п’ятницю, 23 лютого, багаторазові чемпіонки світу з художньої гімнастики, сестри Діна та Аріна Аверіни завершили спортивну кар’єру. Спортсменки здобули славу завдяки скандалу на Іграх у Токіо. Крім того, вони брали участь у мітингу Путіна у березні 2022 року.

Про закінчення професійної кар’єри сестер Аверіних повідомила головний тренер збірної Росії та президент Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер, передає Р-Спорт. Крім того, вона розповіла, чим займуться дівчата у майбутньому, а також назвала їх "олімпійськими чемпіонками", хоч це не так.

"Діна та Аріна прийняли таке рішення. Але вони зробили величезну справу і зараз займаються державною роботою. Вони олімпійські чемпіонки", — цитує Вінер Р-Спорт.

Зазначимо сестрам Аверіним по 25 років. Діна є 18-кратною чемпіонкою світу та срібним призером Олімпіади-2020. Аріна перемагала на світових першостях п’ять разів, а на Іграх у Японії залишилася без медалі (4 місце). У РФ вважають, що Діна Аверіна мала стати олімпійською чемпіонкою. Проте "золото" Токіо-2020 дісталося ізраїльтянці Ліной Ашрам.

У мережі не розуміють, як молоді дівчата зараз займаються державною роботою, якщо все життя присвятили тренуванням. Один із користувачів зазначив, що сестри можуть піти по стопах Кабаєвої, у якої, за чутками, був роман із президентом РФ Володимиром Путіним.

Виступ Діни Аверіної на Олімпіаді в Токіо

Виступ Аріни Аверіної на Олімпіаді у Токіо

Раніше повідомлялося, що Путін знайшов собі нову "фаворитку" у фігурному катанні. Дівчина сиділа поруч із главою Кремля на відкритті "Ігор Майбутнього" у Казані.