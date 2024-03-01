Букмекери назвали фаворита бою Джошуа — Нганну

Джошуа залишається фаворитом поєдинку з великою перевагою

Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО), який в останньому бою переміг шведа Отто Валліна, повертається в ринг поєдинком проти сенсаційного дебютанта в боксі Френсіса Нганну (0-1, 0 КО). Камерунець шокував світ у жовтні, коли відправив до нокдауну Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

У поєдинку, який відбудеться 8 березня на стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), безперечним фаворитом є Джошуа. Букмекерська компанія Favbet на перемогу британця приймає ставки з коефіцієнтом 1,23 до 1, тоді як на перемогу Нганну — 4,35 до 1.

Поєдинок розпочнеться не раніше, ніж о 00:30 суботи, 9 березня, за київським часом. В Україні бій можна буде побачити завдяки платформі DAZN. Вартість показу становитиме 370 грн за передплатою. Також трансляцію проведуть британські телеканали TNT Sports та Sky Sports.

За рішенням організаторів, це буде 10-раундовий бій. Його переможець отримає перспективу провести поєдинок із найсильнішим боксером світу. Таким чином Джошуа може отримати третій шанс провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.