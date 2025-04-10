Миколаїв під атакою безпілотників: у місті виникли пожежі

Про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося

Російські окупанти вночі на 10 квітня окрім спроби атакувати ударними безпілотниками столицю також атакували Миколаїв. У місті почалося кілька пожеж через падіння уламків збитих Силами оборони БПЛА.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про постраждалих внаслідок атаки росіян не повідомлялося.

"Після атаки "шахедів" в місті дві пожежі. Служби працюють", – написав Кім.

За даними моніторингових каналів, над містом було не менше семи російських ударних безпілотників та два розвідувальні дрони. Наразі усі загрози знешкоджено силами протиповітряної оборони. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" підтвердив, що у кількох дворах в місті є пожежі через падіння уламків БПЛА.

Нагадаємо, росіяни ввечері 8 квітня вчергове били ударними безпілотниками по Україні. Під атаку росіян потрапили Дніпро, Харків та Краматорськ, в усіх містах внаслідок ударів є постраждалі, руйнування та пошкодження житлової інфраструктури.

4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки. А у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.