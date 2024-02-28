Стало відомо, з ким поб’ється переможець бою Усик — Ф’юрі

Поки що суперники готуються до очного протистояння

За кілька місяців відбудеться довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. 18 травня у рингу зустрінуться британець Тайсон Ф’юрі та українець Олександр Усик, які й визначать найсильнішого боксера планети у своїй ваговій категорії.

Як заявив промоутер Едді Хірн, вже зараз відомо, хто вийде на переможця цього поєдинку. За словами промоутера, українець чи британець зустрінуться у рингу з переможцем бою Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну, пише портал talkSport.

Саме на такому розвитку подій наполягають організатори вечора боксу Riyadh Season у Саудівській Аравії. Зазначимо, що поєдинок Джошуа та Нганну відбудеться 17 лютого. Цього ж дня мали битися Ф’юрі та Усик, але британець отримав травму.

"Для нас це шанс мрії, тому що ми так довго до нього прагнули. Джошуа збирається перемогти Френсіса Нганну, а потім він переможе переможця бою Ф’юрі та Усика і стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Джошуа дуже серйозно ставиться до бою з Нганну. Так, ніби перед ним боксер, що перевершує у 10 разів Ф’юрі. Тому що у разі поразки це буде означати, що його побив боксер із рекордом 0-1", – сказав Хірн.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з ким може зустрітися Усик у разі, якщо Ф’юрі не вийде на бій.