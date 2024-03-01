Букмекеры назвали фаворита боя Джошуа - Нганну

Джошуа остается фаворитом поединка с большим преимуществом

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), который в последнем бою победил шведа Отто Валлина возвращается в ринг поединком против сенсационного дебютанта в боксе Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). Камерунец шокировал мир в октябре, когда отправил в нокдаун Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

В поединке, который состоится 8 марта на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде Саудовская Аравия) бесспорным фаворитом является Джошуа. Букмекерская компания Favbet на победу британца принимает ставки с коэффициентом 1,23 к 1, в то время, как на победу Нганну — 4,35 к 1.

Поединок начнется не ранее, чем в 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени. В Украине бой можно будет увидеть благодаря платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по подписке. Также трансляцию проведут британские телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

По решению организаторов это будет 10-раундовый бой. Его победитель получит перспективу провести поединок с сильнейшим боксером мира. Таким образом, Джошуа может получить третий шанс провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира.