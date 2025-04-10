"Весна не щадить": дід-квадробер в Одесі нявкав на перехожих (відео)
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Люди в коментарях писали різне
Чоловік у центрі Одеси ходив по вулиці та голосно кричав на перехожих, вдаючи що він кіт. Українці емоційно відреагували на це.
Відповідне відео розмістили в одеському пабліку на Тік Ток сторінці. Автори відео підписали його так: "В центрі Одеси помічений квадробер-дід, який нявчить на перехожих".
Ошатний чоловік в окулярах ходить по вулиці та смішить людей своєю пародією на тварину. Молодь від дідуся тікає та голосно сміється.
Українці відреагували на його поведінку. Люди почали в пабліках вигадувати різні версії цього дійства.
Хтось писав, що головне така поведінка не вночі під вікнами. Були й ті, які більш байдуже до цього поставились і сказали, що головне він не кидається на інших.
Також українці писали, що так подіяла весна на дідуся. Українці зазначають, що в Одесі таких дуже багато.
Українці звернули увагу, що дідусю відповідали перехожі. Це неабияк справило враження на коментаторів.
Хто такі квадобери
Квадробери — це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка — це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні. Квадробери на обличчі носять маску, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст. До слова, у центрі Львова квадробер налякав собаку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем. Місцевий чоловік розраховується на касі з голубом, який спокійно сидить на його плечі.