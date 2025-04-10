"Весна не щадить": дід-квадробер в Одесі нявкав на перехожих (відео)

Люди в коментарях писали різне

Чоловік у центрі Одеси ходив по вулиці та голосно кричав на перехожих, вдаючи що він кіт. Українці емоційно відреагували на це.

Відповідне відео розмістили в одеському пабліку на Тік Ток сторінці. Автори відео підписали його так: "В центрі Одеси помічений квадробер-дід, який нявчить на перехожих".

Ошатний чоловік в окулярах ходить по вулиці та смішить людей своєю пародією на тварину. Молодь від дідуся тікає та голосно сміється.

Українці відреагували на його поведінку. Люди почали в пабліках вигадувати різні версії цього дійства.

Хтось писав, що головне така поведінка не вночі під вікнами. Були й ті, які більш байдуже до цього поставились і сказали, що головне він не кидається на інших.

Також українці писали, що так подіяла весна на дідуся. Українці зазначають, що в Одесі таких дуже багато.

Українці звернули увагу, що дідусю відповідали перехожі. Це неабияк справило враження на коментаторів.

Хто такі квадобери

Квадробери — це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка — це вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні. Квадробери на обличчі носять маску, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст. До слова, у центрі Львова квадробер налякав собаку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем. Місцевий чоловік розраховується на касі з голубом, який спокійно сидить на його плечі.