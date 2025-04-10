Київ атакували російські безпілотники: було чутно вибухи, є падіння уламків

Можлива повторна загроза по безпілотниках

Російські окупанти ввечері 9 квітня атакували безпілотниками Київ. За даними моніторингу, від 7 до 10 БПЛА намагалося атакувати столицю, загрози були знищені протиповітряною обороною, але є падіння уламків у кількох районах міста внаслідок збиття.

Про наслідки атаки повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, було пошкоджено нежитлову будівлю та зруйновано приватне домоволодіння.

"Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі… У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю. Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", – сказано у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в одному з районів виникла пожежа внаслідок падіння уламків. Рятувальники вже прямують на місце.

"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували", – написав він.

За даними моніторингових каналів, один безпілотник все ще перебуває в районі Борисполя, один БПЛА зафіксовано на Київщині, ще три безпілотники перебувають на кордоні Київської та Житомирської областей. Тому можлива повторна загроза по ударних безпілотниках.

Нагадаємо, росіяни ввечері 8 квітня вчергове били ударними безпілотниками по Україні. Під атаку росіян потрапили Дніпро, Харків та Краматорськ, в усіх містах внаслідок ударів є постраждалі, руйнування та пошкодження житлової інфраструктури.

4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки. А у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.