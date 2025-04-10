Естонії набридли диверсії у Балтійському морі: готова застосовувати силу

Законопроєкт підтримала більшість депутатів

Після серії пошкоджень комунікаційних кабелів у Балтійському морі Естонія вжила заходів, щоб це зупинити. Парламент країни ухвалив рішення, яке дозволяє військовому флоту "застосовувати силу" проти суден, підозрюваних у скоєнні диверсій на об’єктах підводної інфраструктури.

Відповідний законопроєкт проголосували в парламенті Естонії 9 квітня. Про це повідомляє Barrons із посиланням на AFP.

Документ спочатку був підготовлений як відповідь на пошкодження електричного кабелю Estlink 2 та чотирьох телекомунікаційних кабелів, що з’єднують Фінляндію та Естонію через Балтійське море. Тоді слідчі запідозрили у диверсії танкер Eagle S, який є частиною російського тіньового флоту.

"У кожному законі є сенс. У цьому випадку причиною є наш східний сусід, який становить для нас реальну небезпеку", — сказав голова Комітету національної безпеки Естонії Мееліс Кійлі під час виступу в парламенті.

Документ отримав майже одноголосне схвалення — його підтримали 62 депутати із 70 присутніх у залі засідань. Для набуття чинності його має підписати президент.

До цього часу ВМС Естонії могли застосовувати силу лише у разі виникнення безпосередньої загрози їхній країні або якщо цивільним особам загрожувала небезпека. Тепер же ВМС отримають право втручатися, якщо цивільне судно "надаватиме небезпеку". Наскільки широкими будуть повноваження військових, наразі невідомо.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада 2024 року було перебито кабель, що з’єднує Фінляндію з Німеччиною. Після цього випадки пошкодження підводної інфраструктури в Балтійському морі стали досить звичайним явищем — пізніше надходила інформація про перебої на кабелях з Литви до Фінляндії та Фінляндії до Швеції.