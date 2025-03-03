Не з'явився в ТЦК: серйозних наслідків можна оминути тільки в одному випадку

Якщо повістку проігнорувати через поважну причину — є обов'язок з'явитися пізніше

Повістку для уточнення даних можуть вручити військовозобов'язаному у різних місцях. В ній вказаний час, коли людина має прийти до центру комплектування. Військовозобов'язані, які не з'являються в ТЦК після отримання повістки, навіть за наявності поважних причин, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Юрист Ярослав Звоненко в коментарі "РБК — Україна" пояснює, що існує чіткий механізм дій у таких випадках. Згідно з постановою Кабміну № 560, поважними причинами неприбуття вважаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії;

смерть близького родича.

Проте, навіть за наявності цих причин, військовозобов'язаний зобов'язаний повідомити ТЦК про причину неприбуття протягом трьох діб, а після завершення поважної причини – з'явитися протягом семи діб. Додамо, що поважну причину потрібно підтвердити документально. Документ має бути виданий відповідними уповноваженими державними органами, установами та організаціями (державної та комунальної форми власності).

Якщо ці терміни порушені, ТЦК фіксує порушення правил військового обліку, що тягне за собою штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Повторна повістка для цього не обов'язкова, хоча на практиці ТЦК часто використовують її.

Як раніше писав "Телеграф", сповістити про настання поважної причини можна різними способами. В разі штрафу, його також можна оскаржити у суді.