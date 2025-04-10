Голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза запропонував використати методи американського президента для укладання угоди

Здається, я знаю, як розв'язати проблему "угоди з Трампом щодо мінералів".

1. Україна визнає $350 млрд допомоги від США (та хоч $500 млрд, насправді no problema!) і заявляє про готовність негайно(!) погасити борг.

2. Україна запроваджує 100% тариф з постачальника на всю раніше отриману американську допомогу (тобто на суму, зазначену в п. 1) та заявляє про нульовий тариф на будь-яку нову допомогу… на знак доброї волі, зрозуміло.

3. Україна погашає зустрічні вимоги (сума "боргу" проти суми "100% тарифу").

Загалом:

США отримують назад "своє"… зовсім недавно здавалося таким безнадійно втраченим через "бездумну політику попередньої адміністрації"… до речі, отримують швидко, без зволікань: "за 24 години!" — все як Трамп любить!

Україна закриває питання з темою "боргу" у подальших переговорах зі США і входить в історію, як країна, яка одномоментно погасила найбільшу суму зовнішнього боргу. Зростає рейтинг, довіра іноземних інвесторів і таке інше.

Рідкісноземельні метали продовжують залишатися там, де вони лежали останні кілька сотень мільйонів років, дбайливо вкриті українським чорноземом.

Та voilá! Усі щасливі. Завіса.

Джерело: пост Комизи у Facebook