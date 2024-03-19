Без команд та спортсменів: МОК хоче залишити Росію без "Ігор дружби"

Також в олімпійському комітеті закликають країни утриматися від участі в "іграх"

Міжнародний олімпійський комітет та Асоціація міжнародних літніх олімпійських федерацій закликали скасувати "Всесвітні ігри дружби", а країни утриматися від участі у них. Ці змагання як альтернатива Олімпійським іграм Росія хоче провести у Москві та Єкатеринбурзі у вересні 2024 року.

Президент МОК Томас Бах негативно відреагував на ідею організації "Ігор дружби" у 2024 році, повідомляє Inside the Games. За його словами, "російська влада збирається проводити політизовані конкурси".

Зокрема, Бах зазначив: "Російський уряд звинувачує нас у недотриманні політичного нейтралітету. Водночас цей самий уряд намагається організувати абсолютно політизовану спортивну подію".

У свою чергу директор зі зв’язків з національними олімпійськими комітетами (НОК) Джеймс Маклеод зазначив: "З огляду на зростання політизації світового спорту, ми просимо всі НОКи бути обережними щодо цієї ініціативи. Дійсно, будь-яка участь НОКів у "Всесвітніх іграх дружби" суперечила б не лише рекомендаціям Виконавчого комітету МОК від 25 лютого 2022 року з міжнародних спортивних змагань, що проводяться в Росії, а й суперечили б колективній меті Олімпійського руху щодо збереження незалежності та автономії спорту”.

"Всесвітні ігри дружби" планується провести з 15 до 29 вересня 2024 року. Раніше МОК вже виступав проти участі атлетів у Всесвітніх іграх дружби.