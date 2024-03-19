Без команд и спортсменов: МОК хочет оставить Россию без "Игр дружбы"

Также в олимпийском комитет призывают страны воздержаться от участия в "играх"

Международный олимпийский комитет и Ассоциация международных летних олимпийских федераций призвали отменить "Всемирные игры дружбы", а страны воздержаться от участия в них. Эти соревнования в качестве альтернативы Олимпийским играм Россия хочет провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

Президент МОК Томас Бах негативно отреагировал на идею организации "Игорь дружбы" в 2024 году, сообщает Inside the Games. По его словам, "российские власти собираются проводить политизированные конкурсы".

В частности, Бах отметил: "Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политического нейтралитета. В то же время, это самое правительство пытается организовать абсолютно политизированное спортивное событие".

В свою очередь, директор по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод отметил: "Учитывая рост политизации мирового спорта, мы просим все НОКи быть осторожными по отношению к этой инициативе. Действительно, любое участие НОКов во "Всемирных играх дружбы" противоречило бы не только рекомендациям Исполнительного комитета МОК от 25 февраля 2022 года по международным спортивным соревнованиям, которые проводятся в России, но и противоречили бы коллективной цели Олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта".

"Всемирные игры дружбы" планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее МОК уже выступал против участия атлетов во Всемирных играх дружбы.