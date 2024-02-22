"Пропонують великі преміальні": РФ запросила Україну на альтернативну Олімпіаду

Запрошення росіяни направили деяким українським федераціям

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт розповів, що росіяни направили до всеукраїнських федерацій запрошення на змагання, які мають стати альтернативою Олімпійським іграм. Цією альтернативою є Всесвітні ігри дружби, які відбудуться у вересні 2024 року в Росії — Москві та Єкатеринбурзі.

Про такі запрошення Гутцайт розповів в ефірі телеканалу ICTV, розмістивши запис бесіди на своїй сторінці у Facebook. Також міністр розповів про те, чим "приваблюють" на свою альтернативну Олімпіаду росіяни:

– У 2024 році вони проводитимуть альтернативні змагання Олімпійських ігор у Росії. Щоб ви розуміли, росіяни надіслали запрошення брати участь у цих змаганнях деяким українським федераціям. Вони повністю будуть платити всі кошториси для наших збірних, там преміальні кошти великі вони пропонують. Але вже я теж звернувся до МОКу, де я все це прописав, що відбувається, які запрошення ми отримуємо.

Також президент НОК розповів про кроки співпраці з МОК, які робить українська сторона. Зокрема про російських спортсменів, які підтримують війну.

"Зараз ми співпрацюємо з МОК, тому що нам потрібно співпрацювати. Ми надсилаємо дані про всіх спортсменів, які підтримують цю війну. Тому що МОК також створив свою комісію, яка розглядатиме всіх спортсменів, яких надсилатимуть міжнародні федерації для участі в Олімпійських іграх. Росіян я маю на увазі", – сказав Гутцайт.

Раніше стало відомо, скільки Росія витратить на альтернативу Олімпіаді.