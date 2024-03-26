"Коли в області приліт, він ходить на шикування": деталі служби Ломаченка у ЗСУ (відео)

Боксер служить у військовій частині, коли не готується до поєдинків

Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова заявила, що ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко має проукраїнські погляди й навіть служить у військовій частині, проте не говорить про війну проти Росії через свій характер.

Відповідний коментар Шатернікової наводить YouTube-канал Mixed Zone by Dream Bigger. Аліна зазначила, що з усіх боксерів олімпійської збірної 2012 року Василь завжди вирізнявся закритістю та небажанням бути публічною людиною.

"Залежно від того, що я особисто з ним спілкувалася. Перед його виходом на пресконференцію ми стояли й чекали. Ми говорили про війну, він каже такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він каже все так. Але при цьому він не виходить просто на велику сцену, щоб сказати про це”, — сказала Шатернікова.

Колишня чемпіонка світу додала, що особисто спілкувалася з командиром частини, де служить Василь. За її словами, боксер має "обов’язки, які він виконує".

"Коли Ломаченко не готується до бою, він перебуває в Україні, його родина перебуває тут. Коли в області є приліт, він ходить на шикування до військової частини, де має свої обов’язки, які він виконує ", — заявила Шатернікова.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ломаченко вступив до батальйону територіальної оборони Білгорода-Дністровського (Одеська область). Згодом Василь відновив професійну кар’єру, але так і не назвав Росію країною-агресором, через що його критикують на батьківщині. Також Loma оскандалився через свою підтримку УПЦ (МП). Наразі український боксер готується до титульного поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа. Спортсмен отримав дозвіл на перетин кордону від міністра оборони, а також від Міністерства молоді та спорту.