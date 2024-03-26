"Когда в области прилет, он ходит на построение": детали службы Ломаченко в ВСУ (видео)

Боксер служит в воинской части, когда не готовится к поединкам

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова заявила, что экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко имеет проукраинские взгляды и даже служит в воинской части, однако не говорит о войне против России из-за своего характера.

Соответствующий комментарий Шатерниковой приводит YouTube-канал Mixed Zone by Dream Bigger. Алина отметила, что из всех боксеров олимпийской сборной 2012 года Василий всегда отличался закрытостью и нежеланием быть публичным человеком.

"В зависимости от того, что я лично с ним общалась. Перед его выходом на пресс-конференцию мы стояли и ждали. Мы говорили о войне, он говорит такие же тезисы, как и я, такие же тезисы, как и вы. Он говорит все так. Но при этом он не выходит просто на большую сцену, чтобы сказать об этом", — сказала Шатерникова.

Бывшая чемпионка мира добавила, что лично общалась с командиром части, где служит Василий. По ее словам, у боксера есть "обязанности, которые он выполняет".

"Когда Ломаченко не готовится к бою, он находится в Украине, его семья находится здесь. Когда в области есть прилет, он ходит на построение в воинскую часть, где у него есть свои обязанности, которые он выполняет", — заявила Шатерникова.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны Белгорода-Днестровского (Одесская область). Позднее Василий возобновил профессиональную карьеру, но так и не назвал Россию страной-агрессором, из-за чего его критикуют на родине. Также Loma оскандалился из-за своей поддержки УПЦ (МП). Сейчас украинский боксер готовится к титульному поединку против австралийца Джорджа Камбососа. Спортсмен получил разрешение на пересечение границы от министра обороны, а также от Министерства молодежи и спорта.