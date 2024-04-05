У збірної України з волейболу буде новий тренер: подробиці

У Федерації волейболу України роблять ставку на аргентинського фахівця

Виконком Федерації волейболу України проголосував за те, щоби рекомендувати на посаду головного тренера чоловічої збірної України аргентинського фахівця Рауля Лозано. Латвійський тренер Угіс Крастіньш, який очолював команду у 2016-2023 роках, залишає посаду.

При виборі кандидатури нового головного тренера представники ФВУ провели переговори з 24 фахівцями з різних країн світу. І насамкінець зійшлися на фігурі 67-річного аргентинського фахівця Рауля Лозано, повідомляє Телеграм-канал Федерації волейболу України.

Тренерською діяльністю Рауль займається з 1974 року, під час кар’єри очолював збірні Іспанії, Польщі, Німеччини, Ірану та Китаю. Вагомим аргументом на користь кандидатури Лозано стало його бажання допомогти Україні у важкий для неї час.

Відповідно до процедури, виконком ФВУ рекомендував кандидатуру Лозано, а затвердити її має комісія Міністерства молоді та спорту. "Дуже авторитетним буде також помічник головного тренера. Але з ним ще тривають переговори та погоджуються формальності умов контракту", — зазначається у повідомленні ФВУ.

Окремо президент ФВУ торкнувся теми припинення співпраці з Угісом Крастіншом. "За допомогою цього тренера Україна зробила величезний прорив у результатах, якості гри та у світовому рейтингу, пан Крастіньш прищепив нашій команді європейський менталітет, — сказав Михайло Мельник, — Але час не стоїть на місці. Останнім часом збірна України не виправдовувала тих надій, які на неї покладені. Треба щось змінювати і вдосконалюватися. Спасибі пану Крастиньшу за сім років сумлінної праці".

За Крастіньша збірна України виходила до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 та чемпіонату Європи-2023. При цьому перед ЧЄ-2023 у збірній України виник бунт, гравці скаржилися на зарплату.