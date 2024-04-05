У сборной Украины по волейболу будет новый тренер: подробности

В Федерации волейбола Украины делают ставку на аргентинского специалиста

Исполком Федерации волейбола Украины проголосовал за то, чтобы рекомендовать на должность главного тренера мужской сборной Украины аргентинского специалиста Рауля Лозано. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший команду в 2016-2023 годах, покидает пост.

При выборе кандидатуры нового главного тренера представители ФВУ провели переговоры с 24-мя специалистами из разных стран мира. И в конце сошлись на фигуре 67-летнего аргентинского специалиста Рауля Лозано, сообщает Телеграм-канал Федерации волейбола Украины.

Тренерской деятельностью Рауль занимается с 1974-го года, в ходе карьеры возглавлял сборные Испании, Польши, Германии, Ирана и Китая. Весомым аргументом в пользу кандидатуры Лозано стало его желание помочь Украине в трудное для нее время.

Согласно процедуре, исполком ФВУ рекомендовал кандидатуру Лозано, а утвердить ее должна комиссия Министерства молодежи и спорта. "Очень авторитетным будет также помощник главного тренера. Но с ним еще продолжаются переговоры и согласовываются формальности условий контракта", — отмечается в сообщении ФВУ.

Отдельно президент ФВУ коснулся темы прекращения сотрудничества с Угисом Крастиньшом. "С помощью этого тренера Украина совершила огромный прорыв в результатах, качестве игры и в мировом рейтинге, господин Крастишьш привил нашей команде европейский менталитет, — сказал Михаил Мельник, — Но время не стоит на месте. В последнее время сборная Украины не оправдывала тех надежд, которые на нее возложены. Надо что-то менять и совершенствоваться. Спасибо господину Крастиньшу за семь лет добросовестного труда".

При Крастиньше сборная Украины выходила в четвертьфинал чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2023. При этом, перед ЧЕ-2023 в сборной Украины возник бунт, игроки жаловались на зарплату.