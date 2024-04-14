Росія та Казахстан сперечаються через фігуристку

РФ поки що не відпускає талановиту спортсменку

Відома російська фігуристка Софія Самоделкіна отримала громадянство Казахстану, проте виступати за цю країну не може. Палиці в колеса їй ставить російська сторона, яка просто ігнорує запит про перехід спортсменки до збірної Казахстану.

У Федерації фігурного катання Казахстану заявили, що чекають на відповідь від Федерації фігурного катання Росії (ФФКР) з цього питання. Про це повідомляє "Матч ТВ".

"Рішення щодо Софії Самодєлкіної від ФФКР не було. Ми не можемо прийняти її без відкріплення від російської сторони.

Питання лише в тому, які у нас можуть бути подальші плани без закріплення.

Все залежить від рішення ФФКР, у Софії є громадянство нашої країни, ми не можемо відмовитися від роботи з нею", – заявила головний тренер збірної Казахстану Асем Касанова.

Примітно, що в Росії заявили, що не отримували документи щодо Самодєлкіної.

"Для того, щоб розглядати запит про перехід, його потрібно спочатку отримати. Від казахстанської федерації, яка зареєстрована в ISU, запиту до ФФКР не надходило", — цитує Р-Спорт генерального директора ФФКР Олександра Когана.

Виступ Софії Самодєлкіної в РФ

Нагадаємо, у РФ назвали Самодєлкіну "безталанною" після зміни громадянства, проте відпускати спортсменку не поспішають.

Раніше повідомлялося, що юна російська фігуристка, яку підтримує президент РФ Володимир Путін, засвітилася на росТБ.