Українці пробилися у фінал корпоративного чемпіонату світу з шахів

Українська шахова команда GRECO пройшла два надзвичайно складні етапи онлайн-відбору і стала фіналістом світової першості серед корпорацій, яка відбудеться вже наживо у Нью-Йорку.

Чемпіонат світу з шахів серед корпорацій – новий (відбувається вдруге), але вже дуже престижний турнір. Цьогоріч у ньому виступають команди, які представляють провідні світові бізнес-бренди: Microsoft, ABB Bank, Bosch, IMPACT Capital, DiGi, TSC…

Система розіграшу корпоративного чемпіонату досить демократична – можуть грати команд різних рівнів (від маленьких компаній до "мільярдних"), але в той же час складна і виснажлива (щоб до фіналу пробилися тільки найсильніші). На перших двох етапах гравці змагалися онлайн на популярному шаховому ресурсі Lichess.org. Тепер 8 відбірних команд зіграють у червні в очному великому фіналі у Нью-Йорку.

Юристи-шахісти

Україну представляє на чемпіонаті лише одна команда (але вже сам факт нашої участі – досягнення для нинішніх часів). Це знаний юридичний і шаховий бренд GRECO. Професіональні гросмейстерські клуби цієї компанії (чоловічі та жіночі) в різні роки ставали призерами чемпіонату Європи. Тепер свою шахову майстерність вирішили перевірити самі юристи на чолі з керуючим партнером GRECO Павлом Куфтирєвим – відомим адвокатом і шаховим діячем (він президент Федерації шахів Києва і віце-президент Федерації шахів України). За правилами чемпіонату команду могли підсилитися одним професіональним "легіонером", чим багато хто скористався, зокрема і GRECO, але, на відміну від конкурентів, за юристів грали виключно українці.

Переможна "помста"

На першому етапі, який відбувся на початку квітня, честь GRECO захищали міжнародний гросмейстер Юлія Осьмак (титулована шахістка, гравець жіночої збірної України), згаданий Павло Куфтирєв, а також Олексій Малий (віце-президент Федерації шахів Києва) і Віген Багірян. Наші земляки чотири матчі виграли, лише в одному програли і впевнено завоювали путівку в наступний раунд. Серед переможених суперників була команда Microsoft, за яку виступав світовий топ-гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Він у напруженій боротьбі переграв Осьмак, але парнери-чоловіки "помстилися" за Юлію і свої партії виграли.

Жадана путівка

Другий етап також вдало склався для GRECO, за який виступали вже зіграні один з одним Павло Куфтирєв та Олексій Малий, а також два новачки – елітний гросмейстер Павло Ельянов, дворазовий чемпіон Олімпіади у складі збірної України, але фаховий юрист (випускник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого) та міжнародний майстер Марія Єфименко.

У перших чотирьох матчах GRECO не залишив суперникам жодних шансів – 4:0 на старті і далі тричі по 3:1! Таким чином, у вирішальному двобої за путівку до Нью-Йорка, який складався з двох матчів, українці зійшлися з командою IMPACT Capital, за яку виступали шахісти, як зараз кажуть, "без прапора", на чолі з гравцем національної збірної "без прапора" Даніїлом Дубовим.

У першій зустрічі GRECO продовжив переможну серію – 3:1 (свої партії виграли Ельянов – у "безпрапорного" Дубова, а також Малий і Куфтирєв). У другому поєдинку українцям потрібно було втримати перевагу, з чим вони, хоч і дещо на нервах, але справилися – поступилися 1,5:2,5, проте в загальному заліку святкували перемогу – 4.5:3,5.

Чекаємо фінал!

Тепер GRECO очікує великий фінал у Нью-Йорку, де 14 – 16 червня гратимуть 8 найкращих бізнес-команд за підсумками відбору, які й визначать світового чемпіона і призерів. Хто виступатиме за нашу команду – поки невідомо, адже через війну маємо очевидні складнощі з виїздом із України. Але сподіваємося GRECO збере оптимальний склад і знову порадує нас своїми звитягами.

Всі результати відбору та результати GRECO

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