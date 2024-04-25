Украинцы пробились в финал корпоративного чемпионата мира по шахматам

Украинская шахматная команда GRECO прошла два чрезвычайно сложных этапа онлайн-отбора и стала финалистом мирового первенства среди корпораций, которое состоится уже вживую в Нью-Йорке.

Чемпионат мира по шахматам среди корпораций – новый (проходит во второй раз), но уж очень престижный турнир. В этом году в нем выступают команды, представляющие ведущие мировые бизнес-бренды: Microsoft, ABB Bank, Bosch, IMPACT Capital, DiGi, TSC…

Система розыгрыша корпоративного чемпионата достаточно демократична – могут играть команд разных уровней (от маленьких компаний до "миллиардных"), но в то же время сложная и изнурительная (чтобы в финал пробились только самые сильные). На первых двух этапах игроки соревновались онлайн на популярном шахматном ресурсе Lichess.org. Теперь 8 отборочных команд сыграют в июне в очном большом финале в Нью-Йорке.

Юристы-шахматисты

Украину представляет на чемпионате только одна команда (но уже сам факт нашего участия – достижение для нынешних времен). Это известный юридический и шахматный бренд GRECO. Профессиональные гроссмейстерские клубы этой компании (мужские и женские) в разные годы становились призерами чемпионата Европы. Теперь свое шахматное мастерство решили проверить сами юристы во главе с управляющим партнером GRECO Павлом Куфтыревым – известным адвокатом и шахматным деятелем (он президент Федерации шахмат Киева и вице-президент Федерации шахмат Украины). По правилам чемпионата команду могли усилить одним профессиональным "легионером", чем многие воспользовались, в том числе и GRECO, но, в отличие от конкурентов, за юристов играли исключительно украинцы.

Победная "месть"

На первом этапе, состоявшемся в начале апреля, честь GRECO защищали международный гроссмейстер Юлия Осьмак (титулованная шахматистка, игрок женской сборной Украины), упомянутый Павел Куфтырев, а также Алексей Малый (вице-президент Федерации шахмат Киева) и Виген Багиран. Наши земляки четыре матча выиграли, только в одном проиграли и уверенно завоевали путевку в следующий раунд. Среди проигравших соперников была команда Microsoft, за которую выступал мировой топ-гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда. Он в напряженной борьбе переиграл Осьмак, но парнеры-мужчины "отомстили" за Юлию и свои партии выиграли.

Желаемая путевка

Второй этап также удачно сложился для GRECO, за который выступали уже сыгранные друг с другом Павел Куфтирев и Алексей Малый, а также два новичка – элитный гроссмейстер Павел Ельянов, двукратный чемпион Олимпиады в составе сборной Украины, но профессиональный юрист (выпускник Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого) и международный мастер Мария Ефименко.

В первых четырех матчах GRECO не оставил соперникам никаких шансов – 4:0 на старте и дальше трижды по 3:1! Таким образом, в решающем поединке за путевку в Нью-Йорк, состоявшем из двух матчей, украинцы сошлись с командой IMPACT Capital, за которую выступали шахматисты, как сейчас говорят, "без флага", во главе с игроком национальной сборной "без флага" Даниилом Дубовым.

В первой встрече GRECO продолжил победную серию – 3:1 (свои партии выиграли Эльянов – у "бесзнаменного" Дубова, а также Малый и Куфтырев). Во втором поединке украинцам нужно было удержать преимущество, с чем они, хоть и на нервах, но справились – уступили 1,5:2,5, однако в общем зачете праздновали победу – 4.5:3,5.

Ждем финал!

Теперь GRECO ожидает большой финал в Нью-Йорке, где 14-16 июня будут играть 8 лучших бизнес-команд по итогам отбора, которые и определят мирового чемпиона и призеров. Кто будет выступать за нашу команду – пока неизвестно, ведь в результате имеем очевидные сложности с выездом из Украины. Но надеемся GRECO соберет оптимальный состав и снова порадует нас своими победами.

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