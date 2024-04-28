На Олімпійських іграх спортсменам погрозили дискваліфікацією у разі демонстрації символу повномасштабного вторгнення РФ

Голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев висловився щодо заборони символу Z на Олімпіаді-2024 у Парижі. За демонстрацію символу війни в Україні каратимуть дискваліфікацією.

Відповідний коментар Свищева наводить lenta.ru. Дмитро вдає, що не розуміє чому на Іграх забороняють цю літеру. Крім того, він додав, що це є політичним рішенням.

"Я дивуюся висловлюванням пана Баха. Він так наполегливо забороняє букву Z, хоча насправді, що в ній страшного для олімпійського комітету? Це, звичайно, дивно, я навіть не уявляю, що їх так лякає.

При цьому він допустив учасників іншого конфлікту – Ізраїль та Палестину – без жодних обмежень, тут, звичайно, дивно, що так відбувається. Пояснюють, що Росія – зовсім інша справа. Яка справа? Росія – відома спортивна держава, яка є найпотужнішим драйвером розвитку міжнародного спорту.

Жодних причин, окрім як політичних, я тут не бачу”, – сказав Свищев.

Нагадаємо, російський гімнаст Іван Куляк отримав бан за те, що наліпив букву Z собі на майку на церемонії нагородження. Після цього він став справжнім героєм у РФ і навіть відвідав путінський шабаш у Лужниках у 2022 році.