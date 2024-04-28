Запрещают букву Z: в РФ произошел переполох

На Олимпийских играх спортсменам пригрозили дисквалификацией в случае демонстрации символа полномасштабного вторжения РФ

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался касательно запрета символа Z на Олимпиаде-2024 в Париже. За демонстрацию символа войны в Украине будут наказывать дисквалификацией.

Соответствующий комментарий Свищева приводит lenta.ru. Дмитрий делает вид, что не понимает почему на Играх запрещают данную букву. Кроме того, он добавил, что это политическое решение.

"Я удивляюсь высказываниям господина Баха. Он так настойчиво запрещает букву Z, хотя на самом деле, что в ней страшного для олимпийского комитета? Это, конечно, удивительно, я даже не представляю, что их так страшит.

При этом он допустил участников другого конфликта – Израиль и Палестину – без каких-либо ограничений, здесь, конечно, удивительно, что так происходит. Объясняют, что Россия – совершенно другое дело. Какое дело? Россия – известная спортивная держава, которая является мощнейшим спортивным драйвером развития международного спорта.

Никаких причин, кроме как политических, я здесь не вижу", – сказал Свищев.

Напомним, российский гимнаст Иван Куляк получил бан за то, что налепил букву Z себе на майку на церемонии награждения. После этого он стал настоящим героем в РФ и даже посетил путинский шабаш в Лужниках в 2022 году.