У РФ заговорили про "вірус русофобії": названі перші "жертви"

У РФ вважають, що міжнародні спортивні функціонери заразилися русофобією

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв передрік можливий розвал олімпійського руху в найближчі 5 років. Все через русофобію, "вірусом" якої нібито заразилися чиновники Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Відповідний коментар Васильєва наводить sport-express.ru. Він вважає, що МОК проіснує ще кілька років, після чого організація розвалиться.

"Зараз МОК на чолі з Томасом Бахом нічого спільного зі спортом і з олімпійським рухом не має. Томас Бах перетворив МОК на орган, що маніпулюється, для досягнення своїх цілей із західними державами. Наївно дивуватися таким речам. Якби він засудив дії зворотного характеру, то було б дивно.

Найкращий захист — це напад. Це те, що вони зараз роблять. Цілком очевидно, що якщо олімпійський рух продовжуватиме таку ж діяльність, то він перестане існувати років через п’ять.

Зараз усі захворіли на вірус русофобії. Раніше Бах добре ставився до Росії. Звісно, це робить не без вказівки зверху. В даному випадку пропаганда ненависті до Росії опанувала все керівництво МОК, і здоровий глузд вони давно втратили", – сказав Васильєв.

Нагадаємо, РФ звинуватила Україну та МОК у змові. Після цього на главу МОК Томаса Баха почалися нападки з боку росіян.