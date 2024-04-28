"Найкращий день у житті": фаворитка Путіна пробила дно на ТБ

Спортсменка кілька разів публічно зустрічалася із главою Кремля

Російська фігуристка Каміла Валієва все частіше з’являється на вітчизняному ТБ. Цього разу юна спортсменка надала для шоу свій піджак із зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє sport24.ru. Валієва відвідала шоу "Нова битва екстрасенсів" на ТНТ. Учасникам дали завдання описати предмет одягу Каміли. Фігуристка взяла із собою піджак, в якому відвідала урочистий прийом олімпійців у Кремлі 26 квітня 2022 року. Примітно, що спортсменка назвала цей день найкращим у її житті.

"З цим піджаком у мене пов’язаний дуже емоційний момент. У день мого народження я отримала нагороду та привітання від нашого президента країни. Я була шалено схвильована, це був найкращий день у моєму житті", — сказала Валієва.

У мережі посміялися з Валієвої, яка продовжує агітувати за Путіна. Користувачі вважають, що Каміла могла увійти в історію як найкраща фігуристка світу, проте тепер її знатимуть лише як послідовницю диктатора.

Нагадаємо, після Олімпіади-2022 у Пекіні Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку, через що юну фігуристку почали називати новою фавориткою Путіна.

Виступ Валієвої на Олімпіаді-2022

До речі, Валієва була визнана винною у порушенні допінг-правил, через що РФ втратила "золото" у командному турнірі з фігурного катання на Іграх. Неймовірно, але через скандал Каміла стала національним героєм у Росії. Фігуристка сиділа поруч із Путіним на церемонії відкриття "Ігор майбутнього", а в Кремлі визнали, що президент РФ особисто підтримує спортсменку. Та у відповідь підтримала Путіна на президентських виборах, хоча через вік не мала на це права.