Скандал із масовим допінгом у Китаї набирає обертів: готується багатомільйонний позов

Спортсмени незадоволені діяльністю WADA

Провідні плавці світу хочуть подати до суду на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) через скандал навколо 23 китайських плавців. Напередодні стало відомо, що у них виявили заборонену речовину триметазидин перед Олімпійськими іграми в Токіо, проте жодного покарання вони не понесли.

Про це повідомляє The Times. Учасники минулої літньої Олімпіади, які змагалися проти китайців, готують колективний позов. Китайці завоювали в Японії три "золота", два "срібла" та "бронзу" у плаванні.

Лідери світового плавання ведуть переговори з юристами про подання багатомільйонного позову до WADA. Повідомляється, що спортсмени вже заручилися фінансовою підтримкою у разі подання колективного позову.

Нагадаємо, журналісти The New York Times та ARD провели незалежні розслідування, згідно з результатами яких у 2021 році у 23 китайських плавців виявили триметазидин. Китайська сторона оголосила, що сліди препарату знайшли на кухні готелю, де базувалися спортсмени. WADA влаштувало це пояснення, і китайських плавців ніяк не покарали.

Це викликало бурхливу реакцію у РФ, адже через цю ж "заборонку" WADA суворо покарала російську фігуристку Камілу Валієву. У росіянки відібрали всі медалі, отримані після позитивного допінг-тесту, а також дискваліфікували її від змагань на 4 роки.