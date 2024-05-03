"Від злості скоро лусне": російська чемпіонка образила цілу країну

Колишня лижниця недолюблює Норвегію

Глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе, яка заперечує вторгнення РФ в Україну, заявила, що не збирається запрошувати іноземців на російські змагання. При цьому вона назвала норвежців русофобами.

Відповідний коментар Вяльбе наводить RT. Олена образила лідера збірної Норвегії Йоханнеса Клебо та саму країну.

– Багато федерацій зараз намагаються забезпечити своїм турнірам міжнародний статус. У тому ж біатлоні йде дуже жорстке суперництво з білорусами, завдяки якому обидві країни одна одну штовхають уперед. Чи є така потреба у вашому виді спорту? Або за такої високої внутрішньої конкуренції чужі лідери ні до чого?

– Річ у тому, що абсолютно всіх лідерів світового лижного спорту ми знаємо в обличчя. І всі вони виступають на Кубку світу.

До нас вони не поїдуть за жодні гроші. Не кажучи вже про те, що кликати сюди когось насильно і платити їм гроші за виступ на мою думку – злочин.

Адже ніхто не сумує, що нас немає на тих же етапах Кубка світу. Мало того, ще й брудом поливають усіляко.

Навіщо мені намагатися запрошувати якихось норвежців, коли навіть Йоханнес Клебо виявився таким самим русофобом, як і вся Норвегія? – сказала Вяльбе.

У мережі висміяли слова Вяльбе. Один із користувачів зазначив, що чиновниця скоро лусне від злості.

Нагадаємо, Вяльбе активно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Олена навіть передбачила падіння "колективного Заходу" через політику "скасування Росії".