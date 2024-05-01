Тотальна заборона: українцям дали інструкцію по спілкуванню з росіянами на Олімпіаді

Олімпіада в Парижі пройде влітку цього року

Спортсмени з України, які поїдуть на Олімпіаду-2024 до Парижа, не мають входити в контакт із представниками Росії. Як відомо, спортсмени із країни-окупанта виступатимуть на змаганнях під нейтральним прапором.

Як заявив виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний, українцям потрібно вдавати, що росіян для них просто не існує. Позицію відомства він озвучив у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми намагаємося убезпечити наших спортсменів від провокацій. Ну, це звичайно, не тиснути руку, зрозуміло, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти, не давати спільні інтерв’ю, коментарі – фактично не спілкуватися з ними. І взагалі бажано вдавати, що їх там навіть не існує", – заявив він.

Нагадаємо, що дискусії щодо допуску російських атлетів на Олімпіаду тривали не один місяць. У результаті їм дозволили поїхати на змагання, але тільки в нейтральному статусі вони не зможуть носити символіку своєї країни, також під забороною гімн окупантів. Крім того, існує й низка інших обмежень, через які багато російських спортсменів залишилися за бортом Олімпіади.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно до Парижа заборонили їхати титулованому російському бійцю, що викликало у нього на батьківщині хвилю хейту.