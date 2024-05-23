На запорізькому напрямку: у війні з Росією загинув футбольний тренер

Василю Смолієвському назавжди залишилося 36

На Запорізькому напрямку під час мінометного обстрілу загинув 36-річний Василь Смолієвський. З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він не вагаючись став на захист рідної країни.

У мирний час Василь працював тренером з футболу у Бориспільській ДЮСШ, де ділився своїми знаннями та любов’ю до спорту із юними спортсменами. Він також встиг створити сім’ю та стати батьком доньки, повідомляє Комітет молоді та спорту Верховної Ради України.

Василь народився 13 травня 1987 року. Змалку захоплювався футболом, грав за різні команди. Здобув вищу освіту на кафедрі футболу Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Він добровільно вступив до лав Збройних Сил України та служив гранатометником. За час служби Василь кілька разів отримував важкі контузії, але щоразу повертався на передову, щоб знову йти у бій із ворогом. На початку травня 2024 року життя Василя Смолієвського трагічно обірвалося.

За особисту мужність та самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Василя Смолієвського посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Раніше "Телеграф" писав, що український тренер Павло Комішанченко загинув під Авдіївкою.