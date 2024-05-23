На запорожском направлении: в войне с Россией погиб футбольный тренер

Василию Смолиевскому навсегда осталось 36

На Запорожском направлении, во время минометного обстрела погиб 36-летний Василий Смолиевский. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году он не колеблясь встал на защиту родной страны.

В мирное время Василий работал тренером по футболу в Бориспольской ДЮСШ, где делился своими знаниями и любовью к спорту с юными спортсменами. Он также успел создать семью и стать отцом дочери, сообщает Комитет молодежи и спорта Верховной Рады Украины.

Василий родился 13 мая 1987 года. С детства увлекался футболом, играл за разные команды. Получил высшее образование на кафедре футбола Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и служил гранатометчиком. За время службы Василий несколько раз получал тяжелые контузии, но каждый раз возвращался на передовую, чтобы снова идти в бой с врагом. В начале мая 2024 года жизнь Василия Смолиевского трагически оборвалась.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Василий Смолиевский посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский тренер Павел Комишанченко погиб под Авдеевкой.