У дитинстві зважилися на переїзд: що поєднує авторів голів збірної України на Євро Шапаренка та Яремчука

Один переїхав із селища під Волновахою до Маріуполя, другий – зі Львова до Києва

У матчі другого туру Євро-2024 збірна України обіграла команду Словаччини, програючи після першого тайму та здобувши вольову перемогу. Головними героями гри у складі збірної України стали автори забитих голів — Микола Шапаренко та Роман Яремчук.

"Телеграф" згадав тернисту дорогу до цього турніру головних героїв сьогоднішнього вечора. Уродженця Донецької області Шапаренка, команда ДЮФЛ якого не виступала у випускному сезоні 2014/15 через бойові дії на Донбасі, та львів’янина Яремчука, який з 2017-го виступає в європейських чемпіонатах, чергуючи скромні бельгійські клуби з "Бенфікою" .

Не зміг дограти випускний сезон через війну

"Шапа", як його ласкаво називають партнери по команді та вболівальники, народився 1998-го року у селищі Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Ця назва спливала в новинах і з початком АТО, 2014 року, і вже під час повномасштабного вторгнення. Позначилася війна і на житті юного Миколи.

У 11-річному віці майбутній футболіст переїхав до Маріуполя, де близько року займався футболом у ДЮСШ-4. "Все, що пам’ятаю з дитинства, — це тренування та навчання у школі. Почав захоплюватися футболом років із шести: як і всі діти, бігав із хлопцями у дворі чи на майданчику за школою. З 11 років, після переїзду до Маріуполя, почав займатися футболом серйозніше", — згадував в одному з інтерв’ю гравець.

А говорячи про те, як зважився на переїзд, згадує: "Я сам дуже хотів поїхати. Спочатку разом з батьком прийшли на перегляд, мені сказали повернутися через рік — не підходив за віком. Коли рік минув, ми поїхали знову. Мене запросили залишитися — і я погодився. Спершу було важко: сумував по дому, близьким".

А ось втрату найріднішої людини — мами — практично не пам’ятає, бо на той момент майбутньому гравцю було лише 3 роки.

Авторитет в "Іллічівці"

Потім через два роки занять у ДЮСШ перейшов до академії "Іллічівця" і швидко завоював авторитет. У команді свого року народження (1998) він визнавався найкращим гравцем на міжнародному юнацькому турнірі "Кримський пролісок". А в сезоні 2014/15, випускному для гравців 1998 року народження в ДЮФЛ, команда "Іллічівця" не виступала через бойові дії на Донбасі. Проте для самого Шапаренка це був скоріше "плюс" із розряду, "що не робиться — на краще". З кількома однолітками він потрапив у заявку маріупольців у Прем’єр-лізі І досить швидко довів свою спроможність.

У першому дорослому сезоні молодий футболіст за кілька місяців пройшов шлях від дебюту у командах U-19 та U-21 до дебюту у головній команді. У Прем’єр-лізі вперше вийшов на поле 5 квітня 2015 року на 89-й хвилині поєдинку "Іллічівець" — "Шахтар", замінивши Івана Матяжа. У день дебюту Миколі виповнилося 16 років 6 місяців та 1 день Шапаренко став першим гравцем 1998 року народження, який зіграв у Прем’єр-лізі.

В "Іллічівці" гравець затримався лише на сезон, а вже влітку 2015-го опинився у київському "Динамо". Цікаво, що у "Шахтарі" на молодого гравця не звернули увагу.

"Якщо чесно, я боявся їхати до Києва. Мені було лише 16 років. Пам’ятаю перше тренування з іспанцями, які щось кричали, підказували, а я нічого не розумів. У них була своя тактика, вони підлаштовувалися під першу команду. Пізніше трохи. освоївся, познайомився з хлопцями, з’явилися друзі, відчув себе впевненіше.

За сім сезонів у "Динамо" гравець провів понад сотню матчів і забив 18 голів, що є гідним показником для півзахисника. А у 2018-му році його запросив до збірної України, тоді тренер, а нині президента УАФ Андрій Шевченко. До сьогодні Микола забив лише два голи за головну команду країни, але нинішній, зрозуміло, особливий. Можливо, найголовніший у кар’єрі гравця на даний момент.

Зустрічається з донькою Шацьких

Відомо, що Шапаренко має багато татуювань, а перше з них він поставив у 16 років. Втім, якоїсь системи гравець не має, ставить картинки, які сподобаються. Також він з друзями грає в комп’ютерні ігри, віддаючи перевагу "Контрал Страйку": "Граємо проти інших команд. Звісно, перемагаємо".

Дівчиною Шапаренка є донька легендарного футболіста "біло-синіх" Максима Шацьких. 22-річна розкішна брюнетка підкорила серце гравця нещодавно.

До речі, Христина багатогранна особистість, адже вона тривалий час займалася акробатикою, гімнастикою та ходила на танці. Крім того, дівчина любить грати на фортепіано та співати. Вона була учасницею шоу "Голос країни", але не зуміла пройти перший раунд відбору (сліпі прослуховування).

Гол у ворота "Спартака" за "Динамо" U-17

Переможний гол у грі зі словаками забив Роман Яремчук. Гравець з 2017 року грає за кордоном, але зі змінним успіхом. Між посередніми бельгійськими "Гентом" та "Брюгге" він грав у португальській "Бенфіці". А останній сезон провів в оренді у іспанській "Валенсії".

Уродженець Львова із 7-річного віку навчався азам футболу в академії "Карпат". Але за 5 років, у 12-річному віці, переїхав до Києва, в академію "Динамо". І це його чимось пов’язує з Шапаренком, у якого схожа доля — в 11 років із маленького селища переїхав до великого Маріуполя. Нападником Роман став ще у ранньому дитинстві, за рекомендацією тренера академії "Карпат" Миколи Дударенка.

Найяскравішим у "Динамо" у ДЮФЛ для Яремчука став сезон 2011/12 років, коли він забивав у середньому гол за гру. Зігравши 21 матч, він забив за "Динамо" 21 гол. Завершенням успішного для Романа сезону став матч динамівської команди U-17 проти однолітків із московського "Спартака", що проводився у рамках святкування 85-річчя київського клубу. У цьому матчі "біло-сині" перемогли з рахунком 4:1, а початок розгрому спартаківців поклав саме 16-річний Яремчук.

Майстер вирішальних голів за збірну

Втім, в основній команді "Динамо" гравець провів лише 9 матчів. І ще 14 — в оренді, в "Олександрії". Після чого влітку 2017-го виїхав за кордон, де грає досі.

Проте інтерес до нього в Україні не втратили, результат чого — постійні виклики до національної збірної з 2018 року. У 52 іграх футболіст забив 16 голів. Серед них – голи у ворота команд Нідерландів та Північної Македонії на Євро-2020, а також гол та пас у півфіналі плей-офф Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини. Сьогодні список його важливих голів за збірну поповнився переможним ударом у ворота Словаччини.

Присвячує голи дружині

Розповідаючи про те, чому відзначає голи жестами руками, що нагадують "бінокль", Роман пояснює: "Моя дружина дивиться футбол здебільшого в окулярах, тому після своїх голів таким чином передаю їй "привіт". Бінокль чи окуляри – тут уже не так важливо, хто знає цю тему, відразу розуміє, що я маю на увазі таким вітанням".

За тріумфальним моментом матчу Україна – Словаччина з трибун спостерігала Христина Яремчук.Дружина старша за Романа на два роки. Вони почали зустрічатись, коли футболістові було 16 років. Офіційно паа створила сім’ю у 2017 році. А вже у 2019 році Христина народила сина. При цьому форвард збірної України з футболу не приховує, що своєю кар’єрою багато в чому завдячує коханій.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу України у другому матчі на Євро-2024.