В детстве решились на переезд: что объединяет авторов голов сборной Украины на Евро Шапаренко и Яремчука

Один переехал из поселка под Волновахой в Мариуполь, второй - из Львова в Киев

В матче второго тура Евро-2024 сборная Украины обыграла команду Словакии, проигрывая после первого тайма и одержав волевую победу. Главными героями игры составе сборной Украины стали авторы забиты голов — Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

"Телеграф" вспомнил тернистый путь к этому турниру главных героев сегодняшнего вечера. Уроженца Донецкой области Шапаренко, команда ДЮФЛ которого не выступала в выпускном сезоне 2014/15 из-за боевых действий на Донбассе, и львовянина Яремчука, который с 2017-го выступает в европейских чемпионатах, чередуя скромные бельгийские клубы с "Бенфикой" и "Валенсией".

Не смог доиграть выпускной сезон из-за войны

"Шапа", как его ласково называют партнеры по команде и болельщики, родился в 1998-м году в поселке Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Это название всплывало в новостях и с началом АТО, в 2014-м году, и уже во время полномасштабного вторжения. Отразилась война и на жизни юного Николая.

В 11-летнем возрасте будущий футболист переехал в Мариуполь, где около года занимался футболом в ДЮСШ-4. "Все, что помню с детства, — это тренировка и обучение в школе. Начал увлекаться футболом лет с шести: как и все дети, бегал с ребятами во дворе или на площадке за школой. С 11 лет, после переезда в Мариуполь, начал заниматься футболом более серьезно", — вспоминал в одном из интервью игрок.

А говоря о том, как решился нат переезд, вспоминает: "Я сам очень хотел поехать. Сначала вместе с отцом пришли на просмотр, мне сказали вернуться через год — не подходил по возрасту. Когда год прошел, мы поехали снова. Меня пригласили остаться — и я согласился. Сначала было трудно: тосковал по дому, близким. С понедельника по пятницу у нас были тренировки и обучение в школе, а каждые выходные ездил домой. От Мариуполя Большой Новоселовки четыре часа автобусом".

А вот потерю самого родного человека — мамы — практически не помнит, так как в тот момент ему было 3 года.

Авторитет в "Ильичевце"

Затем, спустя два годя занятий в ДЮСШ, перешел в академию "Ильичёвца" и быстро завоевал авторитет. В команде своего года рождения (1998) он признавался лучшим игроком на международном юношеском турнире "Крымский подснежник". А в сезоне 2014/15, выпускном для игроков 1998 года рождения в ДЮФЛ, команда "Ильичёвца" не выступала из-за… боевых действий на Донбассе. Тем не менее, для самого Шапаренко это был скорее "плюс" из разряда, "что ни делается — к лучшему". С несколькими сверстниками он попал в заявку мариупольцев в Премьер-лиге И довольно быстро доказал свою состоятельность.

В первом взрослом сезоне молодой футболист за несколько месяцев прошёл путь от дебюта в командах U-19 и U-21 до дебюта в главной команде. В Премьер-лиге впервые вышел на поле 5 апреля 2015 года на 89-й минуте поединка "Ильичёвец" — "Шахтёр", заменив Ивана Матяжа. В день дебюта Николаю исполнилось 16 лет 6 месяцев и 1 дент. Шапаренко стал первым игроком 1998 года рождения, сыгравшим в Премьер-лиге.

В "Ильичевце" игрок задержался всего на сезон, а уже летом 2015-го оказался в киевском "Динамо". Любопытно, что в "Шахтере" на молодого игрока не обратили внимание.

"Если честно, я боялся ехать в Киев. Мне было всего 16 лет. Помню первую тренировку с испанцами, которые что-то кричали, подсказывали, а я ничего не понимал. У них была своя тактика, они подстраивались под первую команду. Позже немного освоился, познакомился с ребятами, появились друзья, почувствовал себя увереннее. Начало что-то получаться на поле, чувствовал доверие тренеров. И потом уже все было хорошо".

За семь сезонов в "Динамо" игрок провел более сотни матчей и забил 18 голов, что весьма достойный показатель для полузащитника. А в 2018-м году его пригласили в сборную Украины: тогда тренер, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко. До сегодняшнего дня Николай забил всего два гола за главную команду страны, но нынешний — третий, разумеется, особенный. Возможно, самый главный в карьере игрока на данный момент.

Встречается с дочкой Шацких

Известно, что у Шапаренко много татуировок, а первую из них он поставил в 16 лет. Впрочем, какой-то системы у игрока нет, ставит картинки, которые понравятся. Также он с друзьями играет в компьютерные игры, предпочитая "Контрал Страйк". "Играем против других команд. Конечно, побеждаем".

Девушкой Шапаренко является дочь легендарного футболиста "бело-синих" Максима Шацких. 22-летняя роскошная брюнетка покорила сердце игрока недавно.

Кстати, Кристина многогранная личность, ведь она долгое время занималась акробатикой, гимнастикой и ходила на танцы. Кроме того, девушка любит играть на фортепиано и петь. Она была участницей шоу "Голос страны", но не сумела пройти первый раунд отбора (слепые прослушивания).

Гол в ворота "Спартака" за "Динамо" U-17

Победный гол в игре со словаками забил Роман Яремчук. Игрок с 2017-го года играет за границей, но с переменным успехом. Между посредственными бельгийскими "Гентом" и "Брюгге" он играл в португальской "Бенфике". А последний сезон провел в аренде в испанской "Валенсии".

Уроженец Львова с 7-летнего возраста обучался азам футбола в академии "Карпат". Но, спустя 5 лет, в 12-летнем возрасте, переехал в Киев, в академию "Динамо". И это его чем-то связывает с Шапаренко, у которого похожая судьба — в 11 лет из маленького поселка переехал в большой Мариуполь. Нападающим Рома стал еще в раннем детстве, по рекомендации тренера академии "Карпат" Николая Дударенко.

Самым ярким в "Динамо" в ДЮФЛ для Яремчука стал сезон 2011/12 годов, когда он забивал в среднем гол за игру. Сыграв 21 матч, он забил за "Динамо" 21 гол. Завершением успешного для Романа сезона стал матч динамовской команды U-17 против сверстников из московского "Спартака", который проводился в рамках празднования 85-летия киевского клуба. В этом матче "бело-синие" победили со счётом 4:1, а начало разгрома спартаковцев положил именно 16-летний Яремчук.

Мастер решающих голов за сборную

Впрочем, в основной команде "Динамо" игрок провел всего 9 матчей. И еще 14 — в аренде, в "Александрии". После чего, летом 2017-го уехал за границу, где играет до сих пор.

Впрочем, интерес к нему в Украине не потеряли, результат чего — постоянные вызовы в национальную сборную с 2018 года. В 52 играх футболист забил 16 голов. Среди них — голы в ворота команд Нидерландов и Северной Македонии на Евро-2020, а также гол и пас в полуфинале плей-офф Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины. Сегодня список его важных голов за сборную пополнился победным ударом в ворота Словакии.

Посвящает голы жене

Рассказывая о том, почему отмечает голы жестами руками, напоминающими "бинокль",Роман поясняет: "Моя жена смотрит футбол по большей части в очках, поэтому после своих голов таким образом передаю ей "привет". Бинокль или очки – здесь уже не так важно, кто знает эту тему, сразу понимает, что я имею в виду таким приветствием".

За триумфальным моментом матча Украина — Словакия с трибун наблюдала Кристина Яремчук. Кристина старше Романа на два года. Они начали встречаться, когда футболисту было 16 лет. Официально парочка создала семью в 2017 году. А уже в 2019 году Кристина родила сына. При этом, форвард сборной Украины по футболу не скрывает, что своей карьерой во многом обязан любимой жене.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины во втором матче на Евро-2024.