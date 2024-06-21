Емоції зашкалювали: як українці підтримували нашу збірну на Євро-2024 (репортаж)

Україна перемогла з рахунком 2:1

У п'ятницю, 21 червня, Україна перемогла Словаччину на чемпіонаті Європи-2024 з футболу з рахунком 2:1. Українці спостерігали за матчем не тільки вдома, а і на стадіоні Олімпійський в Києві.

Де побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. На фото та відео видно, що чимала кількість вболівальників зібралась, щоб тримати кулачки за нашу збірну.

Зауважимо, що у першому таймі Україна програвала Словаччині з рахунком 0:1. Це, звісно, впливало і на настрій українців, які нервово спостерігали за кожним рухом гравців. Проте вже перший гол нашої збірної виправив ситуацію.

Але вже у другому таймі ситуація швидко вирівнялась до рахунку 1:1, а згодом і до 2:1 на користь нашої збірної. Кожен гол України супроводжувався гучними оплесками, викриками та радістю. Серед вболівальників була і молодь, і люди старшого віку, і навіть діти. Усі, як один, тримали кулачки за перемогу України.

Проте цей матч не пройшов без скандального інциденту, адже на трибуні з'явився жовто-блакитний стяг з провокативним написом "Поверніть нам вибори!". Він підіймає нещодавно нашумілу тему щодо легітимності президента України Володимира Зеленського. Адже 20 травня 2024 року закінчився його 5 річний термін перебування на відповідній посаді, проте згідно з Конституцією пан Зеленський залишається законним президентом на час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" публікував відео голів у матчі Україна-Словаччина на Євро-2024.