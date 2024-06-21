Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною на Євро-2024 (відео)

Синьо-жовті заробили перші очки на турнірі

У п’ятницю, 21 червня, збірна України провела свій другий матч на чемпіонаті Європи-2024. Синьо-жовті зустрілися зі Словаччиною.

Поєдинок, що проходив у Дюссельдорфі на однойменній арені, завершився з рахунком 2:1 на користь українців. Про це повідомляє "Телеграф".

Початок першого тайму знову став провальним для Синьо-жовтих на турнірі. Словаки володіли тотальною перевагою на полі, що вилилося в серію гольових моментів, і лише надійна гра Анатолія Трубіна дозволила нашій команді піти на перерву з мінімальною різницею. На 17-й хвилині поєдинку Трубіну таки довелося виймати м’яч із сітки воріт. Іван Шранц у боротьбі з Олександром Зінченком головою вразив ворота українців. Синьо-жовті "прокинулися" лише у другій половині тайму, створивши кілька гольових моментів. Найближчим до голу був Олександр Тимчик, який пробив у штангу.

На початку другого тайму Синьо-жовті нарешті забили свій перший гол на Євро-2024 — Микола Шапаренко замкнув простріл Зінченка з лівого флангу, гольову атаку розігнав Михайло Мудрик. Під завісу зустрічі Шапаренко вивів Романа Яремчука на ударну позицію, а форвард свій момент реалізував.

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Попередження: Яремчук, 84

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловєров, 90+2), Мудрик (Маліновський, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауер, 86), Боженік (Стрелец, 60), Хараслін (Суслов, 67).

Статистика матчу Словаччина - Україна

Таким чином, обидві команди зберігають шанси на вихід до 1/8 фіналу.

Повний відеоогляд матчу Словаччина — Україна:

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй УЄФА. У першому турі Євро-2024 українці розгромно програли Румунії (0:3), а словаки сенсаційно перемогли Бельгію (1:0).

На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на ЧЄ-2024, а також календар та результати всіх матчів Євро-2024.