Збірна України на Євро-2024: розклад та результати (відео)

Синьо-жовті проведуть на турнірі щонайменше три ігри

У понеділок, 17 червня, збірна України матчем проти Румунії стартує на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Перед турніром Синьо-жовті провели три спаринги.

"Телеграф" публікує розклад та результати матчів Синьо-жовтих на Євро-2024. Залежно від успіхів нашої команди цей перелік ігор може бути збільшений.

Збірна України розпочне свої виступи на турнірі з групової стадії, суперниками нашої команди є Румунія, Словаччина та Бельгія. Додамо, що всі матчі збірної України на Євро-2024 можна переглянути безкоштовно на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Вінниця тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ. Також ігри Синьо-жовтих покаже Megogo (платна підписка — Ред.).

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на Євро-2024 (оновлюється)

Євро-2024, груповий етап, 17 червня, 16:00 — Румунія — Україна

Євро-2024, груповий етап, 21 червня, 16:00 — Словаччина — Україна

Євро-2024, груповий етап, 26 червня, 19:00 — Україна — Бельгія

Нагадаємо, збірна України перед стартом Євро-2024 провела три спаринги. Наша команда дала бій Німеччині (0:0), програла Польщі (1:3) та розгромила Молдову (4:0).