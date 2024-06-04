Євро-2024: розклад та результати всіх матчів (відео)
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У Німеччині пройде головний футбольний турнір 2024 року
У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені матчем Німеччина — Шотландія стартує 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу. Усі матчі турніру можна буде подивитися в Україні.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар та результати всіх матчів Євро-2024. Сітка плей-оф буде сформована за підсумками групового етапу, що закінчиться 26 червня. З групи у матчі на виліт вийдуть команди, які посіли перші 2 місця, а також 4 найкращі збірні, які стануть третіми у своїх квартетах.
Розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу (оновлюється)
Груповий етап
Група A
14.06 – 22:00 – Німеччина – Шотландія
15.06 – 16:00 – Угорщина – Швейцарія
19.06 – 19:00 – Німеччина – Угорщина
19.06 – 22:00 – Шотландія – Швейцарія
23.06 – 22:00 – Швейцарія – Німеччина
23.06 – 22:00 – Шотландія – Угорщина
Група B
15.06 – 19:00 – Іспанія – Хорватія
15.06 – 22:00 – Італія – Албанія
19.06 – 16:00 – Хорватія – Албанія
20.06 – 22:00 – Іспанія – Італія
24.06 – 22:00 – Албанія – Іспанія
24.06 – 22:00 – Хорватія – Італія
Група C
16.06 – 19:00 – Словенія – Данія
16.06 – 22:00 – Сербія – Англія
20.06 – 16:00 – Словенія – Сербія
20.06 – 19:00 – Данія – Англія
25.06 – 22:00 – Англія – Словенія
25.06 – 22:00 – Данія – Сербія
Група D
16.06 – 16:00 – Польща – Нідерланди
17.06 – 22:00 – Австрія – Франція
21.06 – 19:00 – Польща – Австрія
21.06 – 22:00 – Нідерланди – Франція
25.06 – 19:00 – Нідерланди – Австрія
25.06 – 19:00 – Франція – Польща
Група E
17.06 – 16:00 – Румунія – Україна
17.06 – 19:00 – Бельгія – Словаччина
21.06 – 16:00 – Словаччина – Україна
22.06 – 22:00 – Бельгія – Румунія
26.06 – 19:00 – Словаччина – Румунія
26.06 – 19:00 – Україна – Бельгія
Група F
18.06 – 19:00 – Туреччина – Грузія
18.06 – 22:00 – Португалія – Чехія
22.06 – 16:00 – Грузія – Чехія
22.06 – 19:00 – Туреччина – Португалія
26.06 – 22:00 – Грузія – Португалія
26.06 – 22:00 – Чехія – Туреччина
Нагадаємо, збірна України не зуміла потрапити на Євро-2024 через групову стадію відбору, не зумівши обіграти прямого конкурента у скандальній грі. Однак Синьо-жовті здобули путівку на ЧЄ-2024 у стиковому раунді.