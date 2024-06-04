Євро-2024: розклад та результати всіх матчів (відео)

У Німеччині пройде головний футбольний турнір 2024 року

У п’ятницю, 14 червня, у Мюнхені матчем Німеччина — Шотландія стартує 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу. Усі матчі турніру можна буде подивитися в Україні.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар та результати всіх матчів Євро-2024. Сітка плей-оф буде сформована за підсумками групового етапу, що закінчиться 26 червня. З групи у матчі на виліт вийдуть команди, які посіли перші 2 місця, а також 4 найкращі збірні, які стануть третіми у своїх квартетах.

Розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу (оновлюється)

Груповий етап

Групи на чемпіонаті Європи-2024 з футболу

Група A

14.06 – 22:00 – Німеччина – Шотландія

15.06 – 16:00 – Угорщина – Швейцарія

19.06 – 19:00 – Німеччина – Угорщина

19.06 – 22:00 – Шотландія – Швейцарія

23.06 – 22:00 – Швейцарія – Німеччина

23.06 – 22:00 – Шотландія – Угорщина

Група B

15.06 – 19:00 – Іспанія – Хорватія

15.06 – 22:00 – Італія – Албанія

19.06 – 16:00 – Хорватія – Албанія

20.06 – 22:00 – Іспанія – Італія

24.06 – 22:00 – Албанія – Іспанія

24.06 – 22:00 – Хорватія – Італія

Група C

16.06 – 19:00 – Словенія – Данія

16.06 – 22:00 – Сербія – Англія

20.06 – 16:00 – Словенія – Сербія

20.06 – 19:00 – Данія – Англія

25.06 – 22:00 – Англія – Словенія

25.06 – 22:00 – Данія – Сербія

Група D

16.06 – 16:00 – Польща – Нідерланди

17.06 – 22:00 – Австрія – Франція

21.06 – 19:00 – Польща – Австрія

21.06 – 22:00 – Нідерланди – Франція

25.06 – 19:00 – Нідерланди – Австрія

25.06 – 19:00 – Франція – Польща

Група E

17.06 – 16:00 – Румунія – Україна

17.06 – 19:00 – Бельгія – Словаччина

21.06 – 16:00 – Словаччина – Україна

22.06 – 22:00 – Бельгія – Румунія

26.06 – 19:00 – Словаччина – Румунія

26.06 – 19:00 – Україна – Бельгія

Група F

18.06 – 19:00 – Туреччина – Грузія

18.06 – 22:00 – Португалія – Чехія

22.06 – 16:00 – Грузія – Чехія

22.06 – 19:00 – Туреччина – Португалія

26.06 – 22:00 – Грузія – Португалія

26.06 – 22:00 – Чехія – Туреччина

Нагадаємо, збірна України не зуміла потрапити на Євро-2024 через групову стадію відбору, не зумівши обіграти прямого конкурента у скандальній грі. Однак Синьо-жовті здобули путівку на ЧЄ-2024 у стиковому раунді.