"Попереду надважлива битва": Зеленський відреагував на перемогу України у другому матчі на Євро-2024

Глава держави підтримав наших гравців і побажав їм успіхів у наступних матчах

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України у матчі другого туру групового етапу Чемпіонату Європи, де наша збірна зіграла проти Словаччини. Він зазначив, що попереду надважлива битва.

Відповідну посаду було опубліковано у його Telegram-каналі. Глава держави наголосив, що кожен на своєму місці має боротися за перемогу.

"Вірити один в одного! Підтримувати один одного! Битися один за одного! Це те, що має об’єднувати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя та за правильне сприйняття України у світі. Україна, що б’ється Україна" "Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, здатна перемагати!"

Він додав, що саме це робить сьогодні національна збірна України з футболу.

"Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!", — підсумував президент.

Зазначимо, що наша команда програвала з рахунком 0:1 після першого тайму, однак у підсумку Україна виграє 2:1, набирає три очки та продовжує боротьбу за попадання до плей-офф Чемпіонату Європи 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час матчу Україна-Словаччина вболівальники побачили український прапор із провокаційним написом.