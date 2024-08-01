"Просто лопушара": медальні надії українців, що вислизають, на Олімпіаді-2024

За п'ять днів наша команда має лише одну медаль

Олімпійські ігри-2024 у Парижі йдуть повним ходом, минуло п’ять днів програми змагання з 16, в які розігрують медалі (дні до офіційного відкриття Ігор не рахуємо). І за цю майже третину олімпійської дистанції українські спортсмени здобули лише одну бронзову нагороду.

При цьому на старт вже виходили плавець Михайло Романчук, стрибуни у воду Олексій Середа та Кирило Болюх, завершився чоловічий командний турнір з гімнастики та змагання у багатоборстві, де Україну представляли Олег Верняєв та Ілля Ковтун. Представники жіночої четвірки парної в академічному веслуванні на чолі з Анастасією Четверіковою та Дариною Верхогляд також завершили виступи, як і Еліна Світоліна в тенісному турнірі. "Телеграф" аналізує, чому всі ці спортсмени з приставкою "топ", реальні лідери команди та претенденти на медалі у своїх видах спорту, не потрапили на п’єдестал пошани у Парижі-2024.

Проблеми у підготовці за умов війни

Насамперед, варто згадати загальну ситуацію в країні. За умови повномасштабної війни спортсмени змушені часто переривати тренування, спускатися у бомбосховище, але це реально впливає на якість підготовки. Будь-яке тренування є циклом, а його переривання, навіть на незначний час, зриває цикл і безпосередньо позначається на якості тієї самої підготовки. Не говорячи вже про те, що у спортсменів порушується режим у зв’язку з нічними тривогами, коли доводиться спускатися в підвал і перечекати повітряну тривогу в укритті.

Так, це спільна проблема українців. Але, погодимося, для пересічних громадян це не така критична ситуація, як для спортсменів елітного рівня, у яких кожен день підготовки має бути розписаний по хвилинах. Бо у підготовці до змагань рівня чемпіонату Європи, світу чи Олімпіади, дрібниць бути не може.

У цьому плані навіть більше пощастило тим спортсменам, які постійно живуть та тренуються за кордоном. Це гірка іронія долі, але атлети у тих видах спорту, чиї бази підготовки були зруйновані внаслідок російської агресії, зараз перебувають у вигіднішому становищі, живучи та тренуючись за межами України.

Моральний та психологічний аспект

Нинішня Олімпіада — перша в Україні в умовах повномасштабного вторгнення та окрім проблем, пов’язаних безпосередньо з підготовкою до турніру, українські атлети зазнають і морально-психологічних проблем і навіть травм. Так, легкоатлетка Катерина Табашник втратила матір у серпні 2022 року після артилерійського обстрілу Харкова. На чемпіонаті Європи — 2023 з легкої атлетики у приміщенні спортсменка виграла бронзу у стрибках у висоту. Цю нагороду вона присвятила матері. А стрибун у висоту з Херсонської області Андрій Проценко 2022-го провів місяць в окупації, але не припиняв тренувань. "Спочатку я дивився новини та нічого не робив. Але потім зрозумів, що треба себе чимось відволікати", — розповідав Проценко. В умовах окупації він тренувався на імпровізованому устаткуванні: розрівняв город, щоб бігати, зробив штангу з коліс та бар’єри з металевих лозин.

У свою чергу, чемпіона Європи зі стрибків у воду Олексія Середу війна застала у Миколаєві. Спортсмен згадував, що весь час звучали сирени, а він міг піти на тренування і померти. Коли він лягав спати, чув звуки снарядів, що летіли над будинком. Один із них все ж таки потрапив до будівлі і зруйнував її. "Мені пощастило, що я не був там, а батько поїхав до друга. Якби він залишився, він просто загинув би. Це страшно і важко, тому що неможливо планувати майбутнє, але така реальність".

Загальний стан спортсменів-олімпійців передає борець Оксана Лівач, яка зазначає, що "навіть перебуваючи за кордоном ми не можемо тренуватися спокійно. Адже війна завжди з ними в душі, оскільки сім’ї, діти, батьки залишаються в Україні".

На війні гинуть і спортсмени, які збиралися на Олімпіаду до Парижа чи наступних Ігор Лос-Анджелес-2028. Багато хто з них вирушив на фронт добровольцями. Наприклад, 22-річний Володимир Андрощук — десятиборець, який у 2019 році став чемпіоном України серед юнаків до 20 років. Після початку вторгнення у 2022 році він пішов до армії та загинув під Бахмутом у січні 2023-го. Також на фронті загинули молоді та перспективні боксер Максим Галинічев, важкоатлетка Аліна Перегудова… А найвідомішим та найтитулованішим загиблим українським спортсменом став дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, учасник Олімпіади 2016 року Олександр Пелешенко. 30-річний спортсмен пішов до армії відразу після початку повномасштабного вторгнення, 2022-го, і загинув на фронті у травні 2024-го.

Розпач і подив

На Олімпіаді збірна України виступає найменшим складом за всю історію участі в Олімпійських іграх незалежною командою, починаючи з Атланти-1996 — всього 140 спортсменів. Водночас президент Національного олімпійського комітету країни Вадим Гутцайт резонно зазначає, що вже сама участь країни, яка воює в Іграх у Парижі, — досягнення. А також згадує тих спортсменів, які пішли добровольцями на фронт, деякі з яких вже ніколи не повернуться до мирного життя…

Водночас ті, хто поїхали на Ігри, повинні докладати потрійних зусиль для завоювання медалей та привернення уваги до України. Але… Пловець Михайло Романчук у розпачі та здивуванні після свого провалу на 800-метровій дистанції вільним стилем, стрибун у воду Олексій Середа, коментуючи 5-е місце у дуеті з Кирилом Болюхом зазначив: "Дуже маленький крок уперед. На попередній Олімпіаді я був я, тепер — п’ятий. Результатом не задоволений. Зробив помилку на п’ятій спробі, хоча на тренуванні стрибок 3.7 виходив. Звичайно, я готувався трохи менше, ніж інші, але все одно я не можу себе виправдати. Просто лопушара".

Але є й проблеми із визнанням українського спорту у світі, про що, зокрема, висловився гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв. "Судівництво гімнастичного турніру ви самі бачили. Але… Ми не працюємо на підвищення свого авторитету на міжнародній арені. У нас що? У нас чешок не вистачає, якісь "дикі" проблеми, як для часу підготовки до Ігор. А про міжнародну арену? Ми думаємо, що приїдемо до Парижа і нас всі жалітимуть, що ми з воюючої країни. І нам даруватимуть медалі. Але так це не працює. Треба самим підвищувати свій авторитет, працювати над цим на міжнародній арені".

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Попереду українські спортсмени мають ще 11 змагальних днів і велику кількість можливостей для атлетів збірної країни здобути медалі. Нас ще чекають виступи Владислава Бухова, Ярослави Магучіх, Жана Беленюка…

Як повідомляв "Телеграф", раніше коментатор висміяв українських спортсменок, які втратили медаль на Олімпіаді за кілька метрів до фінішу.